अर्थसंकल्प प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्पात कोकणावर विशेष लक्ष
तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रीया ; फलोत्पादनाला प्राधान्य, पर्यटनातून रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये नवे रेल्वे कॅरिडोर, मेडिकल टुरिझम हब, २० जलमार्ग विकसित करण्याची घोषणा आणि कोकणसाठी सर्वांत महत्त्वाचे नारळ, काजू फलोत्पादनाला प्राधान्य देण्यासाठी विशेष योजनेची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा कोकणसाठी होणार असल्याच्या प्रतिक्रिया विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.
पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष, जिल्हा बॅंकेचे संचालक अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी सांगितले की, विकसित भारताचे व्हिजन साध्य करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणि तरतुदी असलेला रचनात्मक अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या विषयांवर फोकस आणि २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या उद्दिष्टाला अग्रेसर करण्यासाठी रचनात्मक बदल सुकर करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आयकर कायदे प्रक्रियेत सकारात्मक बदल, तसेच उद्योग, शेती, बँकिंग आणि सर्वसामान्य जनता या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करेल.
अॅड. विलास पाटणे यांनी सांगितले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करणारा नववा अर्थसंकल्प मांडला. कोकणात नारळ संशोधन योजना, २० नवे राष्ट्रीय जलमार्ग, पीपी तत्वावर मेडिकल टुरिझम, ५०० मत्स्यजलाशय आणि मच्छीमारांना निर्यातीमध्ये प्रोत्साहन यातून कोकण विकासाकडे वेगाने झेप घेईल. तीन आयुर्वेदिक एम्स, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे हॉटेल आणि २० पर्यटन स्थळांसाठी दहा हजार गाईड योजना यातून देशाचा आर्थिक विकास होताना रोजगार निर्मिती होईल.
खारवी समाज पतसंस्थेचे अध्यक्ष संतोष पावरी यांनी सांगितले की, काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड बनवण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा स्थानिक शेतकरी, महिला बचत गट आणि लघुउद्योजकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. व्यावसायिक आणि पशुपालक यांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा सकारात्मक प्रयत्न दिसतो. सागरी किनारपट्टीवरील शेतकऱ्यांना मदत, पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाला अधिक सवलती, मत्स्य व्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा निर्णय हा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट मिलिंद गोठल म्हणाले, सरकारने देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा स्पष्ट केली आहे. हे बजेट प्रामुख्याने औद्योगिक प्रगती, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि मोठ्या बिझनेस हाउसेसना केंद्रस्थानी ठेवणारे असून, त्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. प्राप्तिकर रचनेत सरकारने यंदा कोणताही बदल न करून मध्यमवर्गीयांना ‘जैसे थे’ स्थितीत ठेवले आहे. मात्र, परदेशी पर्यटनाला मोठा दिलासा देताना टीडीएस दरांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. भारतात आगामी काळात डेटा सेंटरचे मोठे प्रकल्प येणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे आयटी क्षेत्रात रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी उपलब्ध होतील. सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी या आधुनिक तंत्रज्ञानावर मोठा भर दिला आहे.
----
कॉर्पोरेट कंपन्या उतरण्याची शक्यता
सरकारने मासेमारी क्षेत्रासाठी मोठ्या कर सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामुळे या क्षेत्रात आता बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या उतरण्याची शक्यता आहे. या गुंतवणुकीतून बंदरांचा विकास होणे ही सरकारची गरज असली, तरी यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार आणि किनारपट्टीवरील गावे धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या स्पर्धेत स्थानिक मच्छीमारांना अस्तित्व टिकवणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. औद्योगिक आणि यांत्रिक प्रगती साधतानाच, रोजगाराचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.