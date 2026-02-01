नाबर स्कूलची शैक्षणिक परंपरा स्तुत्य
21389
नाबर स्कूलची शैक्षणिक परंपरा स्तुत्य
मंगेश कामत ः बांद्यात पारितोषिक वितरण उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १ ः विद्यार्थ्यांनी समाजाभिमुख व्हावे. सलग अठरा वर्षे १०० टक्के एसएससी निकालाची परंपरा जपत विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी पुढे जात आहेत. बांदासारख्या गावात अद्ययावत शाळा असल्याचा अभिमान प्रत्येकाला वाटला पाहिजे, असे प्रतिपादन कामत चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष मंगेश कामत यांनी येथे केले. येथील व्ही. एन. नाबर इंग्लिश मीडियम प्रशालेच्या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
नाबर इंग्लिश मीडियम प्रशालेचा वार्षिक पारितोषिक वितरण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी व्यासपीठावर पत्रकार शेखर सामंत, गटशिक्षणाधिकारी सविता परब, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य भिकाजी धुरी, राजेश गोवेकर, नारायण पित्रे, सुरेश गावडे, शिक्षक-पालक संघाचे उपाध्यक्ष दिवाकर मावळणकर, श्री. आवडनकर, प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका मनाली देसाई, उपमुख्याध्यापिका शिल्पा कोरगावकर, पर्यवेक्षिका रसिका वाटवे, हेड बॉय सुयश गावकर, हेड गर्ल वेदा सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात स्वागतगीताने झाली. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून देवी सरस्वतीच्या मूर्तीला पुष्पहार अर्पण करत कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रास्ताविक मुख्याध्यापिका देसाई यांनी, पाहुण्यांची ओळख भूषण सावंत यांनी करून दिली. वार्षिक अहवाल वाचन दीक्षा नाईक यांनी केले.
या वर्षीची आदर्श विद्यार्थिनी म्हणून अनुष्का तेली, ‘उत्कृष्ट ॲथलेट’ रुद्र मोरजकर तसेच उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून प्रशांत देसाई यांना गौरवण्यात आले. मान्यवरांच्या हस्ते शालेय वर्षातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले. शिक्षिका स्नेहा नाईक, सुरभी सावंत, लविना फर्नांडिस, भूषण सावंत, हर्षद खडपकर, दीपा मालवणकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सुप्रिया पाटील यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.