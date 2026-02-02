अक्षरमित्र पुरस्काराने
कांडर यांचा गौरव
कणकवली, ता. २ : येथील कवी अजय कांडर यांना राजापूर लांजा नागरिक संघ मुंबईच्या वतीने यंदाचा अक्षरमित्र पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. माजी खासदार पद्मश्री कुमार केतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साहित्य संमेलनात लांजा रिंगणे येथे हा कार्यक्रम झाला. विख्यात व्यंगचित्रकार प्रभाकर वाईरकर आणि नामवंत चित्रकार विजयराज बोधनकर यांच्या हस्ते कांडर यांना गौरविण्यात आले.
लांजा-रिंगणे येथे तीन दिवसीय ग्रामीण साहित्य संमेलन झाले. यात कवी कांडर यांना त्यांची गेल्या ३५ वर्षांतील साहित्य चळवळीची वाटचाल लक्षात घेऊन अक्षरमित्र पुरस्काराने गौरविण्यात आले. कवी अजय कांडर हे मराठीतील एक महत्त्वाचे कवी असून त्यानी आपल्याबरोबरच्या आणि आपल्या मागून येणाऱ्या साहित्याच्या पिढीला मोठा मंच मिळावा म्हणून विविध संस्थांची निर्मिती केली. तसेच गुणवत्ता असणाऱ्या लेखक कवींचा शोध घेऊन त्यांना उजेडात आणले. या सगळ्याची दखल घेऊन हा पुरस्कार कांडर यांना प्रदान करण्यात येत असल्याचे श्री. केतकर म्हणाले.
