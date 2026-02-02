रस्ताप्रश्न न सुटल्यास मतदानही नाही!
कवठणी दलित वस्तीवरील ग्रामस्थ आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २ ः कवठणी येथील दलितवस्तीमधील ग्रामस्थांनी आपल्या प्रलंबित रस्त्याच्या प्रश्नावरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जोपर्यंत रस्त्याचा आणि ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद असलेल्या पायवाटेचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासनेच मिळत असल्याने, संतप्त ग्रामस्थांनी आता प्रशासनाला सामूहिक उपोषणाचा इशाराही दिला आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की कवठणी येथील दलित वस्तीसाठी रस्ता मिळणे हा ग्रामस्थांचा मूलभूत हक्क आहे. ग्रामपंचायत दप्तरी नमुना २३ मध्ये या पायवाटेची अधिकृत नोंद असूनही प्रत्यक्ष जागेवर वहिवाटीसाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही. यासंदर्भात ग्रामस्थांनी २५ ऑक्टोबरला पहिल्यांदा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आजही ते या निर्णयावर ठाम आहेत. रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा कोणत्याही निवडणुकीत मतदान न करण्याचा ठराव सर्व ग्रामस्थांनी मिळून घेतला आहे. या गंभीर विषयाबाबत ग्रामस्थांनी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांची वारंवार भेट घेतली, विनंती अर्ज केले, मात्र प्रशासनाकडून केवळ तोंडी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यापूर्वी वरिष्ठ कार्यालयांकडेही निवेदने देऊन न्याय मागण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु त्या पत्रांची साधी दखलही घेण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे ‘‘आमच्या मताला आणि अस्तित्वाला काहीच किंमत नाही का?’’ असा प्रश्न आता दलित वस्तीमधील नागरिक उपस्थित करत आहेत.
-------
...अन्यथा सामूहिक उपोषण छेडू!
आपल्या निवेदनासोबत ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत दप्तरी असलेल्या पायवाटेच्या नोंदीच्या प्रती जोडल्या असून, लवकरात लवकर ठोस कार्यवाही न झाल्यास लोकशाही मार्गाने सामूहिक उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनावर आता मोठा दबाव निर्माण झाला असून, निवडणुकीच्या धामधुमीत कवठणीतील हा बहिष्काराचा पवित्रा नेमके काय वळण घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.