मालमत्ता कर भरा; अन्यथा कारवाई
मालमत्ता कर भरा;
अन्यथा कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ ः येथील नगरपंचायत हद्दीतील सर्व मालमत्ताधारकांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता कर (घरपट्टी) भरण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. अद्याप ज्या मालमत्ता धारकांनी घरपट्टी भरलेली नाही, त्यांनी आपला कर त्वरित भरावा, असे आवाहन नगरपंचायतीतर्फे केले आहे.
कुडाळ नगरपंचायत प्रशासनामार्फत थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना नियमानुसार जप्तीची नोटीस बजावली आहे. संबंधित थकबाकीदारांनी तत्काळ थकीत व चालू आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता कर भरणा करावा, अन्यथा महाराष्ट्र नगरपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुढील कडक कारवाई अथवा जप्तीची कार्यवाही करण्यात येईल. घरपट्टीचा भरणा तत्काळ करुन होणारी जप्तीची कारवाई टाळावी. मालमत्ता कर भरण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात प्रत्यक्ष येऊन किंवा वॉर्ड वसुली लिपिक यांच्याकडे मालमत्ता कर भरणा करता येईल. मुदतीनंतर कर न भरल्यास नियमांनुसार दंड व व्याज आकारण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. सर्व मालमत्ताधारकांनी कोणतीही अडचण टाळण्यासाठी आपला मालमत्ता कर लवकरात लवकर भरावा, असे आवाहन कुडाळ नगरपंचायतीने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.