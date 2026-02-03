स्पर्धातून अनुभवला त्या मुलींनी जगण्याचा आनंद
मंडणगड : खेळण्याचा आनंद घेताना घराडी येथील स्नेहज्योती अंधश्रम ब्लाइंड स्कूल येथील विद्यार्थिनी.
स्पर्धातून मनाने अनुभवला
‘त्या’ मुलींनी जगण्याचा आनंद
मंडणगडमधील ॲक्टिव्हिटी सेंटरला भेट
मंडणगड, ता. ३ ः यश तेज फाउंडेशन आणि मंडणगड येथील लिटिल लॉर्ड्स इंटरनॅशनल प्लेग्रुप अँड ॲक्टिव्हिटी सेंटर येथे घडलेला एक हृदयस्पर्शी प्रसंग मनात घर करून गेला. घराडी येथील विशेष स्नेहज्योती अंध विद्यालय येथील अंध विद्यार्थी प्राचार्य प्रतिभा सेनगुप्ता यांच्यासह या उपक्रम केंद्राला भेट देण्यासाठी आले होते. भेटीदरम्यान या चिमुकल्यांना प्रथमच घसरगुंडीवर खेळण्याचा, लहान मुलांच्या खुर्च्यांवर बसण्याचा आणि संपूर्ण केंद्रामध्ये मुक्तपणे वावरण्याचा आनंद अनुभवता आला. डोळ्यांनी न दिसणाऱ्या या मुलांनी मनाने अनुभवलेला हा आनंद शब्दांत व्यक्त करणं कठीण होतं. प्रत्येक स्पर्श, प्रत्येक हसू आणि प्रत्येक क्षण त्यांच्या आयुष्यातील एक नवं दालन उलगडणारा ठरला.
लिटिल लॉर्ड्स इंटरनॅशनल ॲक्टिव्हिटी सेंटरच्या प्राचार्य शिल्पा आईनकर, उपप्राचार्य जुई घोसाळकर, साबिया मुकादम यांनी या मुलांचे अत्यंत प्रेमाने स्वागत केले. ही मुलेदेखील मंडणगडचे उज्ज्वल भविष्य आहेत, या भावनेतून त्यांनी प्रत्येक मुलाशी संवाद साधत त्यांना प्रोत्साहन दिले. विद्यार्थ्यांनी आम्हाला दर आठवड्याला इथे यायला खूप आवडेल, अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यातील एका चिमुकल्या मुलीने मी इथेच राहते, असे निरागस वाक्य उच्चारताच उपस्थितांचे डोळे पाणावले. मुंबई, सांताक्रूज येथील वॉलेंटियर विनय सावंत यांनी, तर मुलांना स्पॅनिश भाषेतील काही शब्द शिकवले. ते शब्द बोलताना मुलांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला उत्साह पाहून उपस्थितांची मने भारावून गेली. मानवतेचा, संवेदनशीलतेचा आणि नि:स्वार्थ प्रेमाचा जिवंत अनुभव देणारा हा दिवस कायम स्मरणात राहणारा ठरला.
