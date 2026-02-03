पावस पंचक्रोशीतील केवळ २११ गुरख्यांची नोंद
पोलिसांच्या आवाहनाला अल्प प्रतिसाद; कायदा, सुव्यवस्थेसाठी आवश्यक
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. ३ ः पावस पंचक्रोशीत हापूस आंब्याच्या बागा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे त्यांच्या राखणीकरिता स्थानिक कामगार उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नेपाळी गुरख्यांची मागणी वाढत आहे; परंतु त्यामुळे अनेकवेळा हाणामारी, खून असे प्रकार घडू लागले. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेसाठी प्रत्येक बागेतील गुरख्यांची पोलिसांकडे नोंदणी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे; मात्र तरीही केवळ २११ गुरख्यांची आत्तापर्यंत नोंदणी झाली आहे.
या परिसरामध्ये आंबा बागायतदार मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पावस परिसर आंबा बागायतदार संघाची स्थापना केली आहे. यातील अनेक छोटे बागायतदार आहेत. या आंबाबागेच्या राखणीसाठी स्थानिक कामगार उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे नेपाळमधून कामगार येतात; परंतु त्यातील अनेक गुरख्यांच्या अंतर्गत वाद असतात. त्याचा परिणाम गावागावातील गुरख्यांमध्ये हाणामारी, खुनाचे प्रकार घडले आहेत. त्याचा परिणाम येथील पोलिस यंत्रणावर मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्यात पोलिस पाटील व आंबा बागायतदार यांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये बागेतील राखणेला असलेल्या गुरख्यांची नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते; मात्र या आवाहनाला बागायतदारांनी अल्प प्रतिसाद दिला आहे. आत्तापर्यंत २११ गुरख्यांची पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्यामध्ये नोंदणी केली आहे.
आम्ही पोलिस ठाण्याच्या माध्यमातून पोलिस पाटील व आंबा बागायतदार यांना या गोष्टीची जाणीव करून दिली आहे जेणेकरून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरेल; परंतु काही बागायतदारांमध्ये गुरखे एकाच ठिकाणी स्थिर राहत नसल्यामुळे त्याची नोंद करण्यास अडचणीचे ठरत आहे.
- संदीप महाडिक, पोलिस अंमलदार, पूर्णगड पोलिस ठाणे
आम्हाला दिलेल्या आदेशानुसार, आम्ही गावातील प्रत्येक आंबा बागायतदाराला भेटून या संदर्भातल्या अडीअडचणी समजावून सांगितल्या आहेत. त्यांना गुरख्यांची नोंदणी करण्याचे आवाहन केलेले आहे.
- संतोष लाड, पोलिसपाटील, गणेशगुळे
