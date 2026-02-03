सामान्यांच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी जन्मालो
२१८५६
२१८५७
सर्वसामान्यांचं सोनं करण्यासाठी जन्मलो
एकनाथ शिंदे : चमत्कार घडवून विरोधकांना भुईसपाट करण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी/चिपळूण, ता. ३ : काही लोक सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आले आणि प्रॉपर्टी, संपत्ती मिळविली; परंतु मी सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी जन्माला आलो आहे. प्रॉपर्टी नाही तर तुमच्यासारखी जिव्हाळ्याची माणसं कमवायला आलो आहे. लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ यांनी विधानसभेला चमत्कार घडवला होता तोच चमत्कार नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीत पाहिला. आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत हा चमत्कार पुन्हा एकदा दाखवा आणि विरोधकांना भुईसपाट करा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तेले.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीतील सभा जलतरण तलाव येथे तसेच चिपळूण येथेही सभा झाली. यावेळी पालकमंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार किरण सामंत, नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख राहुल पंडित, भाजपचे जिल्हा संयोजक दीपक पटवर्धन, शिवसेना-भाजप महायुतीचे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे उमेदवार आदी उपस्थित होते. सुरुवातीलाच एकनाथ शिंदे यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत दु:ख व्यक्त केले. मनमोकळ्या मनाचा नेता हरपल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पात कोकणला न्याय मिळाला आहे; मात्र कोकणच्या विकासात खोडा घालणाऱ्यांना बाजूला करा. सर्वसामान्य जनतेला काय मिळाले, हे पाहणारे आम्ही आहोत. काही लोकं प्रॉपर्टी, संपत्ती, पैसे किती कमावले, हे पाहणारे आहेत. यापेक्षा आम्ही माणसांचे प्रेम किती कमावले, माणसे किती कमावली, हे पाहणारे असून, खुर्ची आणि सत्तेचा आमचा अजेंडा नाही, आमचा अजेंडा विकासाचा आहे.
लोकसभा, विधानसभा या नेत्यांच्या निवडणुकीत कार्यकर्ते जोमाने काम करतात. आज तेच कार्यकर्ते व्यासपीठावर आहेत. निवडणुका जिंकून देणारे हे कार्यकर्ते आहेत. कार्यकर्ता आहे म्हणून पक्ष आहे. आताच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या आहेत आणि त्यांच्यासाठी मैदानात उतरणे हे आमचे कर्तव्य आहे. मी तुम्हाला विनंती करायला या ठिकाणी आलो आहे की, या सर्व कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकांमध्ये आपण शिवसेना-भाजप महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून द्या आणि रत्नागिरी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर महायुतीचा भगवा फडकवा. संकटांचा मुकाबला करण्याची शक्ती इथल्या लोकांमध्ये आहे. शिवसेना कोकणात जन्माला आली. कोकणात प्रत्येक घरांत शिवसैनिक जन्माला आला. बाळासाहेब ठाकरे आणि कोकण हे एक वेगळे जिव्हाळ्याचे नाते होते आणि आजही ते कायम आहे.’’
रत्नागिरीत नगराध्यक्ष महायुतीचा निवडून आला. ३३ पैकी २९ जागा महायुतीने जिंकल्या. आता पुढील २-४ दिवस अशीच मेहनत करा आणि विरोधकांना भुईसपाट करा. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांचा विजय होण्यासाठी केलेली कामे सांगण्याची गरज नाही. मी मुख्यमंत्री असताना अनेक योजना सुरू केल्या. अनेक प्रकल्प आपण पुढे नेले, अनेक उद्योग आपण या ठिकाणी आणले. मुख्यमंत्री होतो तेव्हाही उद्योग आणले आणि उद्योगमंत्री माझ्यासोबत आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत दावोस येथे गेले होते. ३० हजार कोटींची परदेशी गुंतवणूक करून महाराष्ट्रात कारखाने, उद्योग येणार आहेत. येथील तरुणांना बाहेर उद्योगासाठी जाण्याची गरज नाही, तर भविष्यात त्यांना आपल्या जिल्ह्यातच रोजगार मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
लाडक्या बहिणींना
२१०० रुपयांचा लाभ देऊ
लाडकी बहीण योजना कोणीही येऊ दे, ही योजना कधीही बंद होणार नाही. एवढेच नव्हे, तर योग्यवेळी २१००चा लाभ लाडक्या बहिणींना दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चिपळूण येथील सभेत केला. ही सभा इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात दुपारी १२.३० वा. झाली. यावेळी ते म्हणाले, ‘‘लोकसभेनंतर विधानसभा, महानगर पालिका व नगरपरिषद निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी साथ दिल्याने मोठे यश मिळाले. राज्यातील ४५ हजार कोटींचा निधी या योजनेसाठी दिला जात आहे. यावर टिकाटिप्पणी झाली; परंतु या योजनेचा सर्व्हे केला, तर महिलांच्या अनेक सक्सेस स्टोरी पुढे येतील. कोणीही मायका लाल आला तरी ही योजना बंद करू शकणार नाही. कोकणात मोठे प्रकल्प येण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोकणच्या समृद्धीसाठी युतीच्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करा.’’
माजी आमदार सदानंद चव्हाण म्हणाले, ‘‘चिपळूणवर नेहमीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रेम राहिले आहे. पालिका निवडणुकीसाठी ते आले असता एकहाती सत्ता मिळाली. याही निवडणुकीत पंचायत समितीवर निर्विवाद सत्ता स्थापन केली जाईल.’’
लक्ष्मी ऑरगॅनिक कोकणात होऊ देणार नाही
कोकणातील पर्यावरण आणि स्थानिक जनतेच्या भावना लक्षात घेता, लक्ष्मी ऑरगॅनिकसारखे प्रदूषणकारी उद्योग प्रकल्प चिपळूणसह कोकणात सुरू होऊ दिले जाणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी चिपळूण येथे सांगितले.
ते म्हणाले, ‘‘कोकण हे निसर्गसंपन्न आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आहे. येथे उद्योग विकास आवश्यक असला तरीही तो पर्यावरणपूरक आणि स्थानिकांच्या हिताचा असला पाहिजे. प्रदूषण वाढविणारे प्रकल्प मंजूर करून कोकणच्या आरोग्यावर आणि शेती-मत्स्य व्यवसायावर परिणाम होणार असेल, तर सरकार ते सहन करणार नाही.’’
