कबनूरकर स्कूलला ४ पदके

जागतिक कराटे चॅम्पियनशिपमध्ये
कबनूरकर स्कूलला दोन सुवर्ण
साखरपा ः शोतोकॉन कराटे-डो असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे घेण्यात आलेल्या १०व्या जागतिक कराटे स्पर्धेत कोंडगाव येथील कबनूरकर स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी चार पदकांची कमाई केली आहे. स्पर्धेत २ सुवर्ण, १ रौप्य आणि १ कास्यपदक शाळेने मिळवले आहे. दहावी जागतिक चॅम्पियनशिप स्पर्धा गोवा येथे झाली. त्यामध्ये कबनूरकर स्कूलच्या चार विद्यार्थ्यांचा संघ सहभागी झाला होता. या स्पर्धेत चारही स्पर्धकांनी पदके मिळवली आहेत. ओम शेटये आणि विघ्नेश राजापूरकर यांनी सुवर्णपदक मिळवत स्पर्धेत आपली छाप पाडली त्याचबरोबर शुभम होनमाने याने रौप्य आणि निशांत कांबळे याने कास्यपदक पटकावले. सर्व स्पर्धकांना शोतोकॉन कराटे-डो असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रमेश पिसाळ तसेच ट्रेनर तेजस साळुंखे यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. सर्व यशस्वी स्पर्धकांचे संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर कबनूरकर, मुख्याध्यापिका लीना कबनूरकर आदींनी अभिनंदन केले.
