‘रिजनल टीचर्स’च्या खजिनदारपदी कांबळे
खेड ः शिक्षण, पर्यटन व पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशन (RTO) दापोली संस्थेमार्फत अमर कांबळे यांची रत्नागिरी जिल्हा खजिनदारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे. रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशन ही संस्था संपूर्ण भारतभर कार्यरत असून, शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील समस्या, पर्यटन विकास तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्य करते. कांबळे यांनी या पदाच्या माध्यमातून शिक्षक व शिक्षणक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच पर्यटन व पर्यावरण संवर्धनासाठी भरीव कार्य करावे आणि संघटना अधिक सक्षम करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
