सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाची उत्तुंग ''झेप''
swt416.jpg
22108
कट्टा ः ‘उडान महोत्सव’मध्ये स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाने यश मिळविले.
सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाची उत्तुंग ‘झेप’
‘उडान महोत्सवा’मध्ये यश ः विद्यार्थ्यांकडून पदकांची लयलूट
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ४ : मुंबई विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन आणि विस्तार विभागातर्फे आयोजित ‘उडान महोत्सव २०२५-२६’ मध्ये येथील स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाने आपल्या अष्टपैलू कामगिरीचे प्रदर्शन केले. डॉ. दादासाहेब वराडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, कट्टा येथे झालेल्या या महोत्सवात महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्यपदकांची लयलूट करत घवघवीत यश संपादन केले.
स्पर्धेत ‘ई-कचरा’ या विषयावर विद्यार्थ्यांनी प्रभावी पथनाट्य सादर केले. या सादरीकरणाने उपस्थितांची मने जिंकत प्रथम क्रमांक पटकावला. यात सौरभ चव्हाण, रामचंद्र बिलये, रोहन गावडे, प्रेरणा शेलटकर, नमिता पारकर, भार्वी शिरसेकर, गौरी रेवंडकर, स्नेहा सनये, सुनीता चव्हाण, हेमा केरकर आदी विद्यार्थी सहभागी झाले. संगीत साथ प्रथम येसाजी व निखिल पेडणेकर यांची होती, तर लेखन व दिग्दर्शन महेक शेख यांनी केले.
‘सायबर सिक्युरिटी’ या विषयावर आधारित पोवाड्याला द्वितीय क्रमांक मिळाला. आधुनिक विषयाची शाहिरी थाटात केलेली मांडणी परीक्षकांच्या पसंतीस उतरली. यात सौरभ चव्हाण, प्रेरणा शेलटकर, समीक्षा तावडे, दीक्षा सावंत, हेमा केरकर, नमिता पारकर, आकांक्षा परब, गौरी रेवंडकर, प्रथम येसाजी व निखिल पेडणेकर हे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. लेखन व दिग्दर्शन महेक शेख यांचे होते.
तृतीय वर्ष विज्ञान शाखेच्या मेगल डिसोझा हिने आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर ‘इन्व्हायरमेंट कंझर्वेशन’ विषयात रौप्यपदक पटकावले, तर ‘सोशल मीडिया एडिक्शन’ या विषयावर कांस्यपदक मिळवून दुहेरी यश संपादन केले. या यशात विस्तार कार्य शिक्षिका प्रा. डॉ. सुमेधा नाईक यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. संघ व्यवस्थापक म्हणून प्रा. डॉ. सुमेधा नाईक व प्रा. रामचंद्र तावडे यांनी जबाबदारी पार पाडली. विद्यार्थी व्यवस्थापक सौरभ चव्हाण आणि प्रेरणा शेलटकर यांनी सराव आणि नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या यशाबद्दल महाविद्यालयाचे प्राचार्य कैलास राबते, कृ. सी. देसाई शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष साईनाथ चव्हाण, सचिव चंद्रशेखर कुशे, महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष समीर गवाणकर यांच्यासह सर्व प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले आहे. या यशामुळे महाविद्यालयाच्या विस्तार कार्यातील शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.