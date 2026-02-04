अल्पसंख्याक समाजाच्या पाठिंब्यावर विजयाची गणिते
रत्नागिरी पंचायत समिती निवडणूक--लोगो
अल्पसंख्यांकांची मते ठरणार निर्णायक
गावखडी गण; ठाकरे शिवसेनेची लढत महायुतीशी
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. ४ ः पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असताना शिवसेना-भाजप महायुतीचा बालेकिल्ला असलेल्या गावखडी पंचायत समिती गणामध्ये ठाकरे गट विरूद्ध महायुती असा थेट सामना होणार आहे. येथील अल्पसंख्यांक समाज कोणाला पाठिंबा देतो, यावर मताधिक्य आणि विजयाचे गणित अवलंबून राहणार आहे
गावखडी गण महिलांसाठी राखीव असून, आत्तापर्यंत भाजपचा बालेकिल्ला राहिला आहे. केवळ एकदाच या गणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्मिता भिवंदे यांनी नेतृत्व केले होते अन्यथा या ठिकाणी भाजपचे वर्चस्व होते. शिवसेना-भाजप यांच्या मैत्रीपूर्ण लढतीमध्येही भाजपने वर्चस्व सिद्ध केले होते. २०१७च्या या गणातील निवडणुकीमध्ये शिवसेना व भाजप यांची मैत्रीपूर्ण लढत झाली होती. यामध्ये भाजपच्या सुशांत पाटकर यांनी शिवसेनेच्या संदीप बिर्जे यांचा पराभव केला होता.
२०२२ मध्ये शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर ठाकरे गटातील अनेक पदाधिकारी शिंदेगटात गेले. यामुळे या गणावर त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. विधानसभा निवडणुकीतही येथील मताधिक्यात वाढ झाली. या निवडणुकीत महायुतीकडून स्वाती शिंदे उमेदवार आहेत. त्यांनी मागील पाच वर्षे मेर्वी-कुर्धे ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी काम केले आहे. भाजप व शिवसेना महायुतीने घरोघरी प्रचारावर भर दिला आहे.
ठाकरे गटाकडून कृपा पाटील यांना उमेदवारी मिळाली असून, ठाकरे गटाकडूनही जोरदार प्रचार सुरू आहे. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यामुळे ठाकरे गट एकाकी पडलेला दिसत आहे. या गटातील पूर्णगड व गावखडी मोहल्ल्यातील समाज कोणाच्या पाठीशी राहतो यावर मताधिक्याचे गणित ठरणार आहे.


आमचा गण हा पारंपरिक युतीचा बालेकिल्ला असून, गेल्या पाच वर्षात विकासकामे केली आहेत. येथील मताधिक्य वाढविण्यासाठी कार्यकर्ते प्रयत्न करत असून, महायुतीचे कार्यकर्ते एकदिलाने प्रचार यंत्रणा राबवत आहेत.
--सुशांत पाटकर, भाजप, गावखडी गण


आमचा पक्ष अनेक अडचणींचा सामना करत वादळाला सामोरे जात प्रचार यंत्रणा राबवत आहे. त्या दृष्टीने नियोजन केले असून, सर्व कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत.
- समिधा भाटकर, महिला आघाडीप्रमुख, ठाकरे गट
