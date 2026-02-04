उपजत गुणांमधून मुलांचे भविष्य उज्वल

swt418.jpg
निरवडे : संस्कार नॅशनल स्कूलच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन करताना माजी कॅबिनेटमंत्री योगेंद्र महंत, तहसीलदार श्रीधर पाटील, डॉ. शेखर जैन व अन्य मान्यवर.
उपजत गुणांमधून मुलांचे भविष्य उज्ज्वल
श्रीधर पाटील ः निरवडेत संस्कार नॅशनल स्कूलचे वार्षिक स्नेहसंमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ ः पालकांनी मुलांमधील उपजत कलागुण ओळखून त्यांना त्या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. केवळ अभ्यासातच नव्हे, तर मुलांच्या आवडीच्या कलेला व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचा सर्वांगीण विकास निश्चितपणे होईल, असे प्रतिपादन तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी केले.
निरवडे येथील दर्शन विद्या एज्युकेशन सोसायटी संचालित संस्कार नॅशनल स्कूलच्या वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षीस वितरण सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मध्य प्रदेशचे माजी कॅबिनेट मंत्री तथा विश्व ब्राह्मण समाजाचे अध्यक्ष योगेंद्र महंत यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. प्रशालेच्या प्रगतीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, ‘संस्कार नॅशनल स्कूलने ग्रामीण भागात जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. संस्कार आणि शिक्षणाची सांगड घालणारी ही शाळा खऱ्या अर्थाने एक आदर्श विद्यालय म्हणून नावारूपास येत आहे.’
या सोहळ्यात शैक्षणिक व क्रीडा क्षेत्रात नैपुण्य मिळवलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा तसेच उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. बक्षीस वितरणानंतर विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा एक सरस सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. विविध नृत्याविष्कारांनी आणि नाटिकांनी उपस्थित पालक आणि ग्रामस्थांची मने जिंकली. विद्यार्थ्यांच्या या सादरीकरणाने सोहळ्याची रंगत अधिकच वाढवली.
या सोहळ्याला संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शेखर जैन, अनंत सोहनी, निरवडेचे माजी सरपंच हरी वारंग, मुख्याध्यापिका प्रणाली रेडकर, पत्रकार सागर चव्हाण, हरिश्चंद्र पवार, चंदन गोसावी, संदेश घाडी, ऋतुजा मुळीक यांच्यासह परिसरातील प्रतिष्ठित नागरिक व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविकामध्ये मुख्याध्यापिका रेडकर यांनी शाळेच्या वार्षिक प्रगतीचा आढावा मांडला. सूत्रसंचालन जुहिली पांगम व हर्षदा खवणेकर यांनी केले. पांडुरंग मिशाळ यांनी आभार मानले.
