केळशी विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम साजरे

चिपळूण, ता. ५ ः मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडानिमित्त दापोली तालुक्यातील केळशी येथे विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडले. या उपक्रमांच्या माध्यमातून मराठी साहित्याचा वारसा आणि वाचनसंस्कृतीचे महत्त्व नव्या पिढीसमोर मांडण्यात आले असून, त्याला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ज्ञानविकास मंडळ ग्रंथालयात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य पुस्तक प्रदर्शनात मराठी साहित्याची समृद्ध परंपरा आणि विविध नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांचे प्रदर्शन करण्यात आले, ज्यातून वाचन संस्कृतीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
पंधरवड्यांतर्गत भाषेचे संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने बालकमंदिर येथे लहान मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यासाठी शिक्षिका श्वेता वर्तक यांनी सहकार्य केले. पी. डी. विद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेच्या प्रगल्भतेविषयी माहिती देण्यात आली. या वेळी पी. पी. जाधव आणि यामिनी लिमये यांनी जुन्या मराठी कवितांचे संदर्भ देत मराठी भाषा किती समृद्ध आणि अभिजात आहे, हे विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे समजावून सांगितले. या वेळी मुख्याध्यापक प्रकाश सोनवलकर यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते तसेच जिल्हा परिषद केंद्रशाळा केळशी क्र. एक येथेही विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यात आले. केदार जोशी यांनी विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे महत्त्व पटवून दिले. या वेळी मुख्याध्यापक संदीप तळवदेकर आणि शिक्षकवृंद उपस्थित होता. हे सर्व उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्ञानविकास मंडळ ग्रंथालयाच्या अध्यक्षा शीला कोठारी, उपाध्यक्ष सुभाष लाड, कार्यवाह केदार जोशी, ग्रंथपाल स्मिता महाजन, सानिका वर्तक, स्वप्नाली मिसाळ आणि रश्मी करंदीकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
