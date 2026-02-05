राज्यस्तरीय सहकार सुधारणा समितीत राऊळ यांची निवड
swt517.jpg
22312
छत्रपती संभाजीनगर ः राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्यासोबत सुनील राऊळ, बाबूराव कविटकर व इतर.
राज्यस्तरीय सहकार सुधारणा
समितीत राऊळ यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ ः छत्रपती संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने ५० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या पतसंस्थांसाठी विशेष कार्यशाळा पार पडली. या परिषदेमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ आणि सैनिक नागरी पतसंस्थेचे चेअरमन बाबूराव कविटकर उपस्थित होते.
या कार्यशाळेत राज्यातील पतसंस्थांसमोरील आव्हाने आणि भविष्यातील संधींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी श्री. राऊळ यांनी राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांची भेट घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पतसंस्थांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने कर्ज प्रकरणे, ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबतची तांत्रिक बाजू, आदर्श उपविधीतील काही तरतुदी, अंशदान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयांवर मार्गदर्शन घेण्यात आले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी गठित केलेल्या समितीवर सुनील राऊळ यांची निवड झाल्याचे श्री. कोयटे यांनी जाहीर केले. दरम्यान, आगामी २३ व २४ मे रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आयोजित जिल्हास्तरीय पतसंस्था अधिवेशनासाठी श्री. कोयटे यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी माहिती फेडरेशनचे व्यवस्थापक महेश्वर कुंभार यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.