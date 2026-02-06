कुडाळात मतदानासाठी यंत्रणा सज्ज चोख व्यवस्था: मतदान केंद्रात तयारी पूर्ण
swt63.jpg
22443
कुडाळः येथे निवडणूक कर्मचारी व मतदान पेट्या नेण्यासाठी सज्ज वाहने.
कुडाळात मतदानासाठी यंत्रणा सज्ज
चोख व्यवस्था: मतदान केंद्रात तयारी पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ६: तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. आज सकाळी मतदान केंद्राकडे निवडणूक कर्मचारी रवाना झाले.
तालुक्यात उद्या ( ता. ७ ) सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान पार पडणार असून, निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ९ जागांसाठी २२ , तर पंचायत समितीच्या १८ जागांसाठी ४५ उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. तालुक्यातील एकूण १,१६,६३० मतदार आपला हक्क बजावणार असून, यामध्ये ५८,०९९ महिला आणि ५८,५३१ पुरुष मतदारांचा समावेश आहे. मतदान प्रक्रियेसाठी एकूण ८५० निवडणूक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये २४ क्षेत्रीय अधिकारी, १५३ केंद्राध्यक्ष, ४६० मतदान अधिकारी प्रत्येक केंद्रावर शिपाई व व्यवस्थापकांची नेमणूक केली आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने ३५० पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि होमगार्ड तैनात केले असून दोन जलद कृती पथकेही तयार ठेवण्यात आली आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यांत निवडणूक विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले होते. निवडणुकीत मतदारांचा उत्साह वाढवण्यासाठी काही विशेष मतदान केंद्रांची स्थापना केली आहे.
पथकेही तयार ठेवण्यात आली आहेत. यात सखी मतदान केंद्रः पावशी ढवणवाडी , आदर्श मतदान केंद्रः पिंगुळी , सेल्फी मतदान केंद्रः माणगाव यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.