कणकवलीत निवडणूक यंत्रणा सज्ज
swt611.jpg
22501
कणकवली : येथील तहसील कार्यालयात इव्हीएम मतदान यंत्राची तपासणी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना रवाना करण्यात आले.
swt613.jpg
22503
कणकवली : मतदान यंत्रे आणि कर्मचारी वाहतुकीसाठी एस.टी. बसेस आणि खासगी गाड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. (छायाचित्र : अनिकेत उचले)
चोख बंदोबस्त: आठशे कर्मचारी मतदान यंत्रासह रवाना
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ६ : तालुक्यातील ८ पैकी ६ जिल्हा परिषद गण आणि १६ पैकी १० पंचायत समिती गटासाठी उद्या (ता.७) मतदान होत आहे. तालुक्यातील एकूण ११८ केंद्रांवर मतदान होत असून त्यासाठी मतदान केंद्राध्यक्ष, सहाय्यक मतदान अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी असे मिळून ८०० कर्मचारी तैनात केले आहेत. आज दुपारी दोन वाजेपर्यंत येथील तहसील कार्यालयातून गावागावातील मतदान केंद्रापर्यंत मतदान यंत्रे आणि कर्मचारी एस. टी. बसेस आणि खासगी वाहनातून रवाना करण्यात आले.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदानासाठी आज सकाळी आठ वाजल्यापासूनच येथील तहसील कार्यालयात सज्जता ठेवली होती. सकाळी साडे आठ वाजेपर्यंत नियुक्त कर्मचारी उपस्थित झाल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी एक मतदान केंद्राध्यक्ष, तीन सहाय्यक मतदान कर्मचारी आणि एक पोलीस कर्मचारी असे पथक तयार करण्यात आले. या पथकाकडे प्रथम मतदान यंत्रे देण्यात आली. त्यानंतर या सर्व मतदान यंत्रणांची पुन्हा तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर मतदान यंत्रासह या कर्मचाऱ्यांना एस. टी. बसेस आणि खासगी वाहनातून मतदान केंद्रांवर रवाना करण्यात आले. गावागावातील मतदान यंत्रे पोचविण्यासाठी एस.टी. महामंडळाच्या १४ बसेस आणि १४ खासगी जीप गाड्या वापरण्यात आल्या.सायंकाळपर्यंत प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान यंत्रासह कर्मचारी पाेचले होते.
तालुक्यात कलमठ गावात सखी मतदान केंद्रे तयार केली आहेत. दरम्यान तालुक्यातील ११८ मतदान केंद्रांसाठी ११८ इव्हीएम मशिन सज्ज ठेवली आहेत. याखेरीज २८ मशिन राखीव ठेवण्यात आली आहेत. याखेरीज मतदान सुरळीत पार पडावे. सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी तालुक्यात १४ झोनल अधिकारी आणि ४ राखीव झोनल अधिकारी वाहनासह सज्ज ठेवले असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी जगदीश कातकर आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली.
दरम्यान जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदानासाठी दोन दिवस ११६ एस. टी. बसेसचे बुकिंग केले. त्यामुळे आज अनेक गावातील रात्र वस्ती फेऱ्या बंद झाल्या. त्यामुळे शहराच्या ठिकाणी येण्यासाठी नागरिकांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागला.
चौकट
बिनविरोध निवडीमुळे ११ गावात शांतता
आतापर्यंतच्या जिल्हा परिषद निवडणूक इतिहासात तालुक्यातील जानवली जिल्हा परिषद गण आणि त्याअंतर्गत येणारे जानवली आणि बिडवाडी गटामधील उमेदवार बिनविरोध ठरले. त्यामुळे जानवली गटातील जानवलीसह हुमरट, साकेडी, तिवरे, बेळणे खुर्द, बिडवाडी, हुंबरणे, सावडाव, ओटव, माईण, भरणी आणि तरंदळे या गावांमध्ये उद्या मतदान होणार नाही.
चौकट
एकाच मताचा हक्क बजावता येणार
कणकवली तालुक्यातील नांदगाव, बिडवाडी, वरवडे, नाटळ आणि हरकुळ बुद्रूक या पंचायत समिती गणातील उमेदवार बिनविरोध ठरले आहेत. त्यामुळे या गणातील १९ गावांमध्ये फक्त जिल्हा परिषद गटासाठी मतदान होत आहे.
चौकट
नाटळ केंद्रांवर जादा पोलीस बंदोबस्त
तालुक्यातील नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपचे संदेश सावंत आणि ठाकरे शिवसेनेचे उत्तम लोके यांच्यात थेट लढत आहे. मात्र गेले दोन दिवस या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी आणि वादंगाचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे नाटळ मतदारसंघातील नाटळ, सांगवे, दारिस्ते आदी गावांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढविला आहे.
दृष्टिक्षेपात...
* जिल्हा परिषद ६ जागांसाठी १३ उमेदवार
* पंचायत समिती १० जागा २६ उमेदवार
* तालुक्यातील मतदान केंद्रे ११८
* तालुक्यात ८३ हजार ५८५ मतदार बजावणार हक्क
* खारेपाटण, जानवली जिल्हा परिषद बिनविरोध
* ११८ मतदान केंद्रांसाठी ८०० कर्मचारी
