कडवई येथील हायस्कूलमध्ये मराठीचा जागर

सावर्डे : कडवई येथे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना प्रा. सुहास बारटक्के. व्यासपीठावर डावीकडून शेषेराव अवघडे, संतोष साळुंके, प्रभाकर खांडेकर, स्मिता सावंत आदी.
कडवईतील हायस्कूलमध्ये मराठीचा जागर
दोनदिवसीय साहित्य संमेलन ; विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. ६ ः संगमेश्वर तालुक्यातील कडवई येथील भाईशा घोसाळकर हायस्कूल आणि कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालयात ‘अभिजात भाषेचा महोत्सव’ आणि ‘जागर माय मराठीचा’ हे दोनदिवसीय मराठी साहित्य संमेलन विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरे झाले. मराठी भाषेचा गौरव आणि विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणाऱ्या या सोहळ्याने परिसरात मराठीमय वातावरण निर्माण झाले होते.
महोत्सवाची सुरुवात शाळा ते बाजारपेठ अशा काढण्यात आलेल्या भव्य ग्रंथदिंडीने झाली. शाळा व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष मिलिंद चव्हाण यांच्या हस्ते दिंडीचे उद्घाटन करण्यात आले. वारकरी पोशाखातील विद्यार्थी आणि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत जनाबाई व संत मुक्ताबाई यांच्या वेशभूषेतील मुलांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी’ या गीताच्या गजरात आणि मराठी भाषेचे महत्त्व सांगणाऱ्या फलकांनी संपूर्ण बाजारपेठ दुमदुमून गेली होती.
महोत्सवात अभिवाचन, वक्तृत्व, निबंध, सुंदर हस्ताक्षर, प्रश्नमंजुषा, कविता गायन आणि रांगोळी अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. यशस्वी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके आणि सन्मानचिन्हे देऊन गौरवण्यात आले. या वेळी प्रा. सुहास बारटक्के यांनी विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे कौतुक करत, मराठी भाषेचा गौरव आणि साहित्याची गोडी वाढवणारा हा उपक्रम स्तुत्य आहे, असे मत व्यक्त केले. त्यांनी आपल्या खुमासदार शैलीत विनोदी आणि भावस्पर्शी कविता सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली. तसेच विद्यार्थ्यांनी आपले लेखन ‘किशोर’ मासिकाकडे पाठवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नीलेश कुंभार यांनी सूत्रसंचालन केले तर शशिकांत किंजळकर यांनी आभार मानले.
चौकट
स्पर्धेतील यशस्वींचा गौरव
स्पर्धेतील विजेते असे (प्रथम, द्वितीय, तृतीय याप्रमाणे)ः
वक्तृत्व स्पर्धा : आर्या कांबळे, निधी पकडे, श्रेयस पांचाळ.
निबंध स्पर्धा : क्षितिज सरमुकादम, रिद्धी उजगावकर
अभिवाचन : सिद्धी उचगावकर, अर्णवी कानल
कविता गायन (मोठा गट) : पायल ओकटे, विराज वारोशे.
स्वरचित कविता : मंजुश्री कडवईकर, अर्णवी कानल
रांगोळी स्पर्धा : कर्णिका मेस्त्री व पायल ओकटे (संयुक्त प्रथम)
