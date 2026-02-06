अक्षय ठाकूर यांना ‘आर्ट बिट्स‘चा पुरस्कार
swt614.jpg
O22491
अक्षय ठाकूर
अक्षय ठाकूर यांना
‘आर्ट बिट्स’ चा पुरस्कार
म्हापण, ता. ६: येथील सुपुत्र अक्षय ठाकुर यांना युवा कला गौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार आर्ट बिट्स फाऊंडेशन पुणे महाराष्ट्र यांच्याकडुन देण्यात येणार आहे. आर्ट बिट्स फाऊंडेशन पुणे या संस्थेची १९९९ मध्ये स्थापना झाली. ते सातत्याने कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत आहेत. ही संस्था चित्र, शिल्प, संगीत, अभिनय, नृत्य, लोककला, नाटक, चित्रपट, शॉर्ट फिल्म, माहीतीपट इत्यादी क्षेत्रासाठी कलाकारांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करते. अक्षय ठाकूर यांनी लिहिलेल्या व कोकणचे दैवी महत्त्व सांगणाऱ्या देव डोंगर या नाटकाचे ६३ हुन अधिक प्रयोग झाले व जे मुंबईत गाजले. लेखन क्षेत्रात त्यांनी आणखीही काम केले आहे. याची दखल घेऊन आर्ट बिट्स फाऊंडेशन पुणे यांनी अक्षय यांना युवा कला गौरव पुरस्कार २०२६-२७ जाहीर केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.