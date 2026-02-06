शेवटच्या श्वासापर्यंत देशासाठी जगणार
कारिवडे: येथे आयोजित सत्कार सोहळ्यात बोलताना सुभेदार मेजर संजय सावंत.
सुभेदार मेजर संजय सावंत : कारिवडे येथे सत्कार
सावंतवाडी, ता. ६: निवृत्त होत असताना आज सैन्यदलाची कवच कुंडले काढावी लागत असली तरीही आतला सैनिक मेलेला नाही. शेवटच्या श्वासापर्यंत देशासाठी जगणार असून राष्ट्र प्रथम हा विचार जपणारा सैनिक कायम जिवंत राहील, असा विश्वास सुभेदार मेजर संजय सावंत यांनी व्यक्त केला.
कारिवडे येथे आयोजित सेवानिवृत्ती निमित्त आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘सैन्य दलात मी गेलो तो देशसेवेसाठी. या नोकरीतून पैसा मिळाला; पण, देशसेवा माझ्यासाठी महत्त्वाची होती. डोक्याला कफन बांधून, कसलाही विचार न करता सैन्यात भरती झालो. देशासाठी कार्य करावे हा उद्देश माझा होता. आज जरी निवृत्त होत असलो तरीही नव्या पिढीत सैनिक निर्माण करण्यासाठी माझ जीवन अर्पण करत आहे. आजवर श्री. कालिका देवीच्या आशीर्वादाने कारिवडे गावामुळे, माझ्या कुटुंबामुळे देशासाठी कार्य करू शकलो. त्यामुळे शेवटच्या श्वासापर्यंत देशासाठी, समाजासाठी कार्य करत राहीन.’’
३० वर्ष भारतीय सैन्य दलात सेवा बजावल्यानंतर भारतीय सेनेतील आर्मी एयर डिफेन्सचे सुभेदार मेजर सावंत निवृत्त झाले. त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये महत्वाची भुमिका बजावली होती. सेवा निवृत्त झाल्यानंतर पूर्व सैनिक संघटना, कारिवडे ग्रामस्थांच्यावतीने त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. सजवलेल्या रथातून वाजत गाजत ठिकठिकाणी औक्षण करत त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आलं. या निमित्ताने गावात उत्सवाच वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रसंगी माजी प्राचार्य व्ही. बी. नाईक, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहत त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी माजी सैनिक कॅ. लक्ष्मण सावंत, राजश्री सावंत, अरूणा सावंत, लता बिरोडकर, वंदना मोर्ये, सुभेदार सत्यवान सावंत, नारायण सावंत, शशिकांत सावंत, लवू पार्सेकर, रामा सावंत, स्मिता सावंत, निलेश देसाई, बुधाजी सावंत, रूपेश सावंत आदींसह आजी-माजी सैनिक, भैरवाडी पूर्व सैनिक संघटना, महेंद्र ॲकॅडमी, मराठा ॲकॅडमी, कारिवडे भैरववाडी येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
