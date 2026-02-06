सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना ‘ए आय‘चे मार्गदर्शन
O22585
सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना ‘एआय’चे मार्गदर्शन
नवे ॲप विकसित; आव्हानात्मक काळात मदतीचा हात
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ६ : हवामान बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि अद्ययावत माहितीस अभाव यामुळे शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने विकसित केलेले ‘महाविस्तार एआय’ हे अत्याधुनिक मोबाईल ॲप शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने विकसित करण्यात आलेले हे ॲप शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित विविध गरजांसाठी एकाच ठिकाणी माहिती उपलब्ध करून देते. शेतकऱ्यांनी गुगल प्ले स्टोअरवरून महाविस्तार एआय ॲप डाउनलोड करून डिजिटल शेतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले.
मराठी भाषेत उपलब्ध असलेल्या या ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना रिअल-टाइम माहिती, तज्ज्ञांचा सल्ला तसेच आधुनिक शेती पद्धतींचे मार्गदर्शन मिळते. ॲपमधील एआय चॅटबॉटद्वारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना त्वरित उत्तरे दिली जातात. स्थानिक पातळीवरील हवामान अंदाजामुळे पेरणी, कापणी व खतांचा वापर यांचे योग्य नियोजन शक्य होते.
याशिवाय, स्थानिक तसेच राष्ट्रीय बाजारपेठेतील पिकांचे दर रिअल-टाइममध्ये उपलब्ध होतात. कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती, अनुदान, कर्जमाफी व पीकविमा योजनांचे तपशीलही या ॲपमध्ये एकाच ठिकाणी मिळतात. मराठीत उपलब्ध असलेल्या व्हिडिओद्वारे पिकांची लागवड, खत व्यवस्थापन, कापणी व सेंद्रिय शेतीविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येते. तसेच शेतकरी पिकांचे फोटो अपलोड करून रोग व किडींचे निदान करून त्यावरील उपायही मिळवू शकतात.
या ॲपमुळे शेतकऱ्यांना तज्ज्ञांचा सल्ला थेट मोबाईलवर मिळत असल्याने वेळेची बचत होते. चुकीच्या खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर टळून उत्पादन खर्चात बचत होते. बाजारभाव व हवामान अंदाजाच्या आधारे योग्य वेळी पिकांची विक्री व नियोजन करता येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस मदत होत आहे.
चौकट
जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकरी डिजिटल
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २५ हजार ७९५ शेतकरी महाविस्तार एआय ॲपचा वापर करून डिजिटल झाले आहेत. यामध्ये वैभववाडी – २२५९, देवगड – २९४६, कणकवली – ३५८६, मालवण – ३३०१, कुडाळ – ४६०७, वेंगुर्ला – २११९, सावंतवाडी – ५८६९ आणि दोडामार्ग – ११०८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.