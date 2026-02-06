-दापोलीत आज २१३ केंद्रावर मतदान
दापोलीत आज २१३ केंद्रावर मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ६ ः तालुक्यात निवडणूक प्रशासनाने शांततापूर्ण, पारदर्शक मतदानासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. मतदान साहित्याचे वितरण व संकलन केंद्र म्हणून डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील सर विश्वेश्वरैय्या सभागृह निश्चित करण्यात आले आहे. तालुक्यात एकूण २१३ मतदान केंद्रे असून, ६ जिल्हा परिषद विभाग व १२ पंचायत समिती गणांसाठी मतदान प्रक्रिया होणार आहे.
निवडणूक कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. मतदान केंद्रांवर ९३६ अधिकारी व कर्मचारी, २१३ शिपाई तसेच २४७ पोलिस कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक कंट्रोल युनिट व एक बॅलेट युनिट देण्यात येणार असून, तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास तातडीने पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी ६६ राखीव ईव्हीएम यंत्रांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी ३४ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, संवेदनशील ठिकाणी विशेष दक्षता घेतली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
