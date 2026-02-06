काजू बी च्या उत्पादनात घट, दरामुळे दिलासा
राजापूर ः झाडाला लगडलेली काजू बी.
काजू उत्पादनात घट, दर वाढ
हवामानाचा परिमाण ; शेतकऱ्यांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ६ ः प्रतिकूल आणि ढगाळ हवामान, सकाळच्या सत्रामध्ये दाट धुके आणि काळा पडलेला मोहोर विविध कारणांमुळे काजूच्या उत्पादनामध्ये घट झाली आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच काजू बीचा प्रतिकिलो १६० रुपये मिळालेल्या दराने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या दरामध्ये आगामी दिवसांत वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
यावर्षी हंगामाच्या सुरुवातीपासून अवकाळी पाऊस, ढगाळ वातावरण, धुके यामुळे काजू कलमांना आलेला मोहोर काळवंडून गेला होता. त्यामुळे काजूच्या उत्पादनामध्ये घट होणार आहे. त्यानंतर आता गेल्या काही दिवसांत दुपारच्या वेळी तापमानात वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम होणार असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
हंगामाच्या सुरुवातीला सुक्या काजू बीला चांगला भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. गतवर्षी हंगामाच्या सुरुवातीपासून १२०-१२५ रुपये काजू बी ला दर मिळाला होता. यावर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला १६० रु. प्रतिकिलो दर मिळाला आहे. भविष्यामध्ये या दरामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कोट
प्रतिकूल वातावरण, धुक्यामुळे काजू उत्पादन यावर्षी कमी आले आहे. अशा स्थितीमध्ये काजू बी खरेदीला चांगला दर मिळण्याची आशा होती. त्याप्रमाणे काजू बीला हंगामाच्या सुरुवातीला चांगला दर मिळाला आहे.
--राजेश पवार, बागायतदार
