सिंधुदुर्ग मतदानासाठी सज्ज
सिंधुदुर्गमध्ये आज मतदान
८१० केंद्रांवर प्रक्रिया : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सत्ताधीश उद्या ठरणार
सिंधुदुर्ग मतदानासाठी सज्ज
आज प्रक्रिया : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सत्ताधीश ठरणार
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ६ : जिल्ह्यातील ८१० मतदान केंद्रांवर उद्या (ता. ७) जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदानासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. आठही तालुक्यांतून आज सकाळी निवडणूक कर्मचारी त्या त्या केंद्रांत दाखल झाले. जिल्हा परिषदेच्या ४२ आणि पंचायत समितीच्या ८३ सदस्यांच्या निवडीसाठी पाच लाख ६१ हजार १०५ मतदार निश्चित झाले असून, ते एकूण ३४९ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य ठरविणार आहेत. सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या कालावधीत मतदान होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. आतापर्यंत आठ जिल्हा परिषद आणि १७ पंचायत समित्यांच्या जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या ४२ जागांसाठी आणि पंचायत समितीच्या ८३ जागांसाठी मतदान प्रक्रिया राबविली जात आहे. जिल्हा परिषदेसाठी ११५ आणि पंचायत समितीचे २४४ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
मतदान प्रक्रियेसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे. आज नियुक्त निवडणूक कर्मचारी मतदान यंत्रांसह मतदान केंद्रांवर दाखल झाले. प्रक्रियेसाठी पाच हजार ३८० कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. यात क्षेत्रीय दंडाधिकारी १३४, केंद्राध्यक्ष ८९१, मतदान अधिकारी एक नंबर ८९१, मतदान अधिकारी दोन नंबर ८९१ आणि मतदान अधिकारी तीन नंबर ८९१ असा समावेश आहे. याचबरोबर शिपाई ८७२ नियुक्त केले आहेत. व्यवस्थापक ८१० नियुक्त केले आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण दिले आहे. निवडणूक शांततेत पार पडण्यासाठी जिल्ह्याचे पोलिस प्रशासन दक्ष झाले आहे. बंदोबस्तासाठी जिल्ह्याच्या बाहेरून ६०० कॉन्स्टेबल, २५ पोलिस अधिकारी, १७४२ होमगार्ड आणि दोन राज्य राखीव पोलिसदलाच्या तुकड्या मागविल्या आहेत. जिल्ह्यातील उपलब्ध सुरक्षा यंत्रणेतील एक पोलिस अधीक्षक, एक अपर पोलिस अधीक्षक यांच्यासह तीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी, ८२ पोलिस अधिकारी, १२१७ पोलिस कॉन्स्टेबल, १७४२ होमगार्ड आणि दोन राज्य राखीव पोलिसदलाच्या तुकड्या यांची नियुक्ती बंदोबस्तासाठी करण्यात आली आहे.
चौकट
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सावंतवाडी येथील मतदान पथके मतदान केंद्रांवर रवाना करण्याबाबत आढावा घेतला. सखी मतदान केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक-२, धवडकी व आदर्श मतदान केंद्र, जिल्हा परिषद शाळा, माजगाव येथे भेट देत प्रत्यक्ष पाहणी केली. मतदान प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी उपविभागीय अधिकारी समीर घारे व सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील उपस्थित होते. दोडामार्ग तालुक्यातील सखी मतदान केंद्र, झरे-१ येथेही भेट देऊन व्यवस्थेची तपासणी केली.
मतदान केंद्र उमेदवार व मतदार संख्या
तालुका*केंद्र*मतदार*मतदारसंघ*उमेदवार
वैभववाडी *५८*३१,९९१*२/५*५/२४
कणकवली *११८*८३,५८५ *६/१० *१५/३२
देवगड *८२ *५३,१४२ *३/८ *१३/२२
मालवण *१११*७४,७२९*६/११*१३/२९
कुडाळ*१५३*१,१६,६३०*९/१८*२३/४५
वेंगुर्ला*८७*५८,७८५*५/९*१६/२७
सावंतवाडी*१४३*१,०४,०००*८/९*२१/५५
दोडामार्ग*५८*२८,२४३*३/५*१०/२०
