महिलेच्या पर्समधील पाच लाख लंपास
प्रवासी महिलेच्या पर्समधून
पाच लाखांची रोकड लांबवली
चिपळूण बसस्थानकातील प्रकार ; तपास सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ६ ः येथील बसस्थानक परिसरात गर्दीचा फायदा घेत चोरट्याने डल्ला मारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. चिपळूण ते वीरबंदर जाणाऱ्या एसटी बसमध्ये चढत असताना प्रवासी महिलेच्या पर्समधील तब्बल पाच लाख रुपये चोरट्याने हातोहात लांबवले. ही घटना गुरूवारी (ता. ५) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. याबाबत प्रज्ञा प्रशांत हरेकर (रा. मुंढेतर्फे सावर्डे, चिपळूण) यांनी चिपळूण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या महिलेनुसार, चिपळूण बसस्थानक येथे त्या चिपळूण ते वीरबंदर जाणाऱ्या बसमध्ये चढत होत्या. त्या वेळी गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्याने त्यांच्या पर्समधील रोख पाच लाख रुपये चोरून नेले. या प्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेनंतर पोलिसांनी बसस्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.