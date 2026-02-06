-मारूती मंदिर येथील सुशोभीकरणाचे ते काम थांबवले
रत्नागिरीतील सुशोभीकरणाचे ‘ते’ काम थांबवले
व्यापाऱ्यांचा विरोध; ‘स्मार्टसीटी’तील कामाबाबत एमआयडीसीत बैठक
सकाळ वृत्तसेव
रत्नागिरी, ता. ६ : शहरातील मारुती मंदिर क्रीडांगणाच्या बाजूला असणाऱ्या पार्किंगच्या जागेत स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणारे सुशोभीकरणाचे काम सध्या थांबवण्यात आले आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांचा वाढता विरोध आणि पार्किंगची होणारी गैरसोय याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. ‘सकाळ’ने शुक्रवारी (ता. ६) या विषयावर प्रकाश टाकला होता.
स्मार्टसीटींच्या कामाबाबत पालिकाच अनभिज्ञ असल्याने आज याबाबत तत्काळ एमआयडीसी विश्रामगृहात महत्त्वाची बैठक झाली. यामध्ये रत्नागिरी पालिका, ठेकेदार कंपनी तसेच एमआयडीसी अधिकारी उपस्थित होते. भविष्यात शहरात होणाऱ्या कामाबाबत माहिती देण्यात आली. शहरामध्ये स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुमारे ४०० कोटींची विकासकामे होत आहेत. शहर स्मार्ट होणार असल्याने नागरिकांचेही या प्रकल्पाकडे लक्ष आहे. मारुती मंदिर या मध्यवर्ती ठिकाणी मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे; परंतु तिथे कोणतीही पार्किंगची व्यवस्था नाही. आधीच शहरात पार्किंगबाबत ओरड आहे.
गेले तीन दिवस क्रीडांगणासमोरील चारचाकी पार्किंग बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरच गाड्या लावाव्या लागत होत्या. हा विषय एमआयडीसीपर्यंत गेल्यामुळे स्थानिकांचा विरोध आणि पार्किंगच्या या मध्यवर्ती ठिकाणी होणाऱ्या गैरसोयींचा विचार करून सध्या हे काम थांबवण्यात आले असल्याचे एमआयडीसीने सांगितले.
