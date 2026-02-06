मासूतील शेतकऱ्याची फळबाग आगीत भस्मसात
-rat६p२०.jpg-
P२६O२२५७२
गुहागर ः मासू येथीले शेतकऱ्याच्या बागेतील झाडे आगीत होरपळली
---------
मासूतील फळबाग आगीत खाक
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ६ ः तालुक्यातील मासू गावातील प्रगतशील शेतकरी मनोज भोजने यांच्या शेताला लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे साडेसहाशेहून अधिक झाडे जळून खाक झाली आहेत.
मनोज भोजने यांची मासू गावात सुमारे पाच एकर क्षेत्रावर फळबाग आहे. शुक्रवारी (ता. ६) त्यांच्या या शेताला अचानक आग लागली. वाळलेले गवत आणि वाऱ्याचा वेग यामुळे आगीने रौद्ररूप धारण केले आणि पाहता पाहता संपूर्ण बागेला विळखा घातला. या आगीत भोजने यांनी अनेक वर्षांच्या मेहनतीने जोपासलेली झाडे डोळ्यादेखत जळून खाक झाली. या आगीच्या तांडवात शेतकऱ्याचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यात आंब्याची १०० झाडे, काजूची ५००, पोफळीची (सुपारी) ५० झाडे खाक झाली. एका प्रगतशील शेतकऱ्याने आधुनिक पद्धतीने विकसित केलेली ही बाग उद्ध्वस्त झाल्याने भोजने यांच्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. ही आग नैसर्गिक किंवा अपघाती नसून, कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीने जाणीवपूर्वक लावली असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी त्यांनी कृषी अधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयाकडे लेखी तक्रार दाखल करून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. संबंधित विभागाने तातडीने घटनास्थळी येऊन पंचनामा करावा आणि नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.