लोकशाहीचा उत्सव
उत्सव लोकशाहीचा!
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लोकशाहीचा उत्सव साजरा झाला. सकाळपासून मतदान केंद्रांवर रांगा, मतदारांच्या चेहऱ्यावर उत्साह, तरुण-युवतींची गर्दी आणि ज्येष्ठांचा सहभाग दिसून आला. प्रत्येक प्रभागात महिला मतदारांची लक्षणीय उपस्थिती, सुरक्षा व्यवस्था आणि कर्मचाऱ्यांचे नियोजन उल्लेखनीय ठरले. लोकशाहीसाठी प्रेरणादायी ठरलेल्या आजचा दिवसाची सचित्र स्थिती...
(छायाचित्रे ः नीलेश मोरजकर, संतोष कुळकर्णी, एकनाथ पवार, प्रशांत हिंदळेकर, मदन मुरकर, अजय सावंत, राजेश सरकारे, संदेश देसाई)
---
सावंतवाडी तालुका
22693
बांदा ः निमजगावाडी मतदान केंद्रावर दुपारच्या सत्रात मतदारांनी पाठ फिरविल्याने मतदान केंद्रावर शुकशुकाट होता.
22694
बांदा ः शहरातील संवेदनशील मतदान केंद्रांवर कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात होता.
22695
मडुरा ः येथील अनिकेत जाधव या तरुणाने लग्नाच्या बोहल्यावर चढण्यापूर्वी मतदान केंद्रात मतदानाचा हक्क बजावला.
22696
आरोंदा ः येथे ८८ वर्षीय आजीबाईंनी आपल्या नातवासोबत मतदानाचा हक्क बजावला.
---
कुडाळ तालुका
22676
कुडाळ- नेरुर ः राजकीय पक्षांच्या बुथवर कार्यकर्त्यांची गर्दी होती.
---
मालवण तालुका
22686
सर्जेकोट ः येथील सखी मतदान केंद्र लक्षवेधी ठरले होते.
---
कणकवली तालुका
22754
कलमठ : येथील सखी मतदान केंद्राला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी भेट दिली.
22755
22719
नडगिवे : येथील सखी मतदान केंद्र केळीच्या पानांनी तसेच रांगोळी काढून सजविले होते.
---
देवगड तालुका
22778
कुणकेश्वर ः येथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी रांग लागली होती.
22779
मिठमुंबरी ः येथील मतदान केंद्रावर मतदारांना धरून आणले जात होते.
-----
वैभववाडी तालुका
---
दोडामार्ग तालुका
---
वेंगुर्ला
