-मंडणगड तालुक्यात मतदानात महिलांचा उत्साह
शिरगाव : शिरगाव मतदान केंद्रावर मतदारांनी सकाळी केलेली गर्दी.
मंडणगड तालुक्यात महिला मतदारांचा उत्साह
४३.०९ टक्के मतदान, १९ उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद ; प्रक्रिया शांततेत
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ७ ः तालुक्यात दोन जिल्हा परिषद गट व चार पंचायत समिती गणांसाठी मतदान आज शांततेत झाले. तालुक्यातील ८५ मतदान केंद्रांवर सकाळी ७.३० वा. मतदानास सुरुवात झाली. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत एकूण २३ हजार ७४८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये ११ हजार ५७२ पुरुष व १२ हजार १७६ महिला मतदारांचा समावेश असून, मतदानाची टक्केवारी ४३.०९ इतकी नोंदवण्यात आली आहे.
दुरंगी, तिरंगी व चौरंगी लढतीमुळे यंदा मतदानाची टक्केवारी वाढेल, अशी अपेक्षा सकाळपासूनच व्यक्त केली जात होती. सकाळी ७.३० ते दुपारी १.३० या सहा तासांच्या पहिल्या टप्प्यात तालुक्यात ३६.७३ टक्के मतदान झाले. या कालावधीत ९९६१ पुरुष व १० हजार २८१ महिला अशा एकूण २० हजार २४२ मतदारांनी मतदान केले. तालुक्यात महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा अधिक असली तरी सुरुवातीच्या दोन तासांत महिलांचा मतदानासाठी जाण्याचा उत्साह कमी दिसून आला; मात्र, पुढील चार तासांत महिलांनी मोठ्या संख्येने मतदान करत पुरुषांपेक्षा आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसून आले. ‘लाडक्या बहिणींचा’ उत्साह नेमका कोणाच्या पथ्थ्यावर पडणार, याबाबत उत्सुकता कायम असतानाच दुपारच्या सत्रात सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोग व संबंधित यंत्रणांनी विविध माध्यमांतून केलेल्या जनजागृतीचा परिणाम दिसून येत असून, यंदाची मतदानाची सरासरी मागील विक्रम मोडणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या दोन जागांसाठी सहा उमेदवार तर पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी १३ उमेदवार रिंगणात असून, एकूण १९ उमेदवारांचे भवितव्य सायंकाळी ५.३० वा. मतपेटीत बंद झाले. मतदान शांततेत पार पाडण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी वीरसिंग वसावे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अक्षय ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५१० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये ४१८ कर्मचारी, ९२ पोलिस कर्मचारी व गृहरक्षक दलातील जवानांचा समावेश होता.
बाणकोट केंद्रावर यंत्रात बिघाड
दरम्यान, वाल्मिकीनगर गावातील बाणकोट-२ मतदान केंद्रावर मतदान यंत्रात तांत्रिक बिघाड झाल्याने सुमारे पंधरा मिनिटे मतदारांची अडचण झाली; मात्र, बिघाड तत्काळ दूर करून मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत करण्यात आली.
मुंबई, पुण्यातील मतदारांकडे दुर्लक्ष
तालुक्यातील एकूण ५५ हजार १११ मतदारांपैकी सुमारे ५० टक्के मतदार रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, मुंबई महानगर, वसई, विरार व नालासोपारा येथे स्थलांतरित आहेत. या मतदारांना मतदानासाठी आणणे हे नेहमीच राजकीय पक्षांसाठी आव्हान ठरत असते. यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बाहेरच्या मतदारांवर तुलनेने कमी लक्ष दिले गेल्याने बाहेरून मतदानासाठी येणाऱ्या मतदारांची संख्या घटल्याचे चित्र दिसून आले.
