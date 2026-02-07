-साखरपा येथे सुमारे ६० टक्के मतदान
साखरपा येथे सुमारे ६० टक्के मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ७ ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी साखरपा परिसरात आज मतदान शांततेत झाले. साखरपा परिसरात सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सुमारे ६० टक्के मतदान झाले. मतदानात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर जाणवत होता.
विविध केंद्रावरून हाती आलेल्या माहितीनुसार, साखरपा येथे ४७ टक्के मतदान, दाभोळे येथील चार बूथवर सरासरी ४८ टक्के मतदान झाले. कनकाडी येथे दोन बूथवर ४५ टक्के आणि ४३ टक्के मतदान झाले. मेघी येथे ४६ टक्के, साखरपा परिसरातील मुर्शी येथे ४८ टक्के, देवडे येथे ५३ टक्के मतदान नोंदवले गेले. भडकंबा येथील दोन बूथवर अनुक्रमे ६६ टक्के आणि ५१ टक्के मतदान झाले. या वेळी मतदानात महिलांचा सहभाग लक्षणीय दिसत होता. सकाळी सात वाजल्यापासूनच कनकाडी, मेघी, दाभोळे केंद्रांवर महिलांनी रांगा लावलेल्या दिसत होत्या.
कोंडगाव पंचायत समिती गणात शिवसेनेचे उमेदवार जयसिंग माने आणि उबाठा गटाचे विद्यासागर तांदळे यांच्यात चुरस असून, दोघांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. दाभोळे जिल्हा परिषद गटात माजी शिक्षण सभापती शिवसेना उमेदवार विलास चाळके यांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद झाले आहे. पंचायत समितीच्या दाभोळे गणातून प्रथमच उमेदवारीची संधी मिळालेल्या दीपाली जाधव यांचेही भवितव्य आजच्या निवडणुकीत ठरणार आहे.
