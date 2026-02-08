दापोली-१०५ व्या वर्षीही मतदानाचा अभिमान
दापोली ः बोंडीवली येथील १०५ वर्षीय रामचंद्र साळवी यांनी नातेवाईकांसोबत मतदानाचा हक्क बजावला.
१०५व्या वर्षीही मतदानाचा अभिमान
दापोलीत प्रेरणादायी चित्र; हर्णैमधील दिव्यांगही उत्साहाने केंद्रावर
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ८ ः लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नसून, समाजाच्या सहभागातूनच ती बळकट होते, याचे प्रेरणादायी उदाहरण दापोली तालुक्यात पाहायला मिळाले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान बोंडीवली येथील १०५ वर्षीय रामचंद्र साळवी आणि हर्णै येथील एका पायाने अपंग असलेले ७० वर्षीय जोस्पिन कार्डोझा यांनी सकाळी लवकर मतदान करत आपला हक्क बजावला.
चालण्यास असमर्थ असतानाही नातेवाईक व स्थानिक तरुणांच्या मदतीने दोघांनाही घरातून मतदान केंद्रापर्यंत सुरक्षितरित्या नेण्यात आले. रस्त्यात कोणताही अडथळा येऊ नये याची काळजी घेत मतदानानंतर त्यांना सन्मानपूर्वक घरी पोहोचवण्यात आले.
या घटनेतून मतदान हा प्रत्येकाचा हक्क आणि जबाबदारी आहे, हा संदेश कृतीतून अधोरेखित झाला. आज अनेक ठिकाणी मतदानाबाबत उदासीनता दिसून येत असताना तरुणांनी दाखवलेला पुढाकार सामाजिक ऐक्याचे दर्शन घडवणारा ठरला. निवडणूक कर्मचाऱ्यांनीही आवश्यक ती मदत करत संवेदनशीलतेचे उदाहरण दिले.
कोट
वय जरी वाढले तरी मतदानाचा हक्क थांबत नाही. प्रत्येक मत आपल्या देशासाठी महत्त्वाचे आहे. आज माझ्या नातेवाईक आणि तरुणांच्या मदतीने मी माझा हक्क बजावला. यामुळे मला खूप आनंद आणि अभिमान वाटतो. मी सगळ्यांनाही सांगते आपल्या मताचा उपयोग करा कारण, प्रत्येक मत आपल्या लोकशाहीची शक्ती वाढवते.
- रामचंद्र साळवी, बोंडिवली
