-विवाहानंतर परचुरीत नववधूने केले मतदान

संगमेश्वर ः लग्नमंडपातून मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आलेली नववधू.
विवाहानंतर परचुरीत नववधूचे मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ७ ः तालुक्यातील परचुरी गावात प्रियंका वेल्ये हिचा विवाह रूपेश खाडे यांच्याशी झाला. हा विवाह सोहळा आटोपल्यानंतर प्रियंका वेल्ये हिने मतदान केंद्रावर जात मतदानाचा हक्क बजावला. परचुरी शाळा क्र. ३ येथील मतदान केंद्रावर जाऊन तिने मतदान केले. लग्नाच्या आनंदातही लोकशाहीतील आपले कर्तव्य विसरू नये, असा संदेश प्रियंकाने दिला आहे. विशेष म्हणजे प्रियंका वेल्ये या परचुरी गणातील शिवसेनेच्या उमेदवार शर्वरी वेल्ये यांच्या नणंद आहेत.
