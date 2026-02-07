निवडणूक मतदान प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यात आठवडा बाजार बंद
निवडणूक मतदान प्रक्रियेमुळे
जिल्ह्यात आठवडा बाजार बंद
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज जिल्हाभर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडत असताना विविध ठिकाणी शनिवारी भरणारा आठवडा बाजार आज बंद ठेवण्यात आला. त्यामुळे बाजारात शुकशुकाट होता. अनेक ग्राहक रिकामा बाजार पाहून परतले.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडून मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात नियुक्ती करण्यात आल्याने तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने आवश्यक खबरदारी म्हणून बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. रत्नागिरीतील आठवडा बाजार हा ग्रामीण भागातील शेतकरी, भाजीविक्रेते आणि लघुउद्योजकांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. भाजीपाला, फळे, धान्य, मसाले, घरगुती वस्तू आणि कपड्यांची खरेदी-विक्री येथे मोठ्या प्रमाणात होत असते. बाजार न भरल्याने विक्रेत्यांमध्ये काहीशी नाराजी व्यक्त झाली तर ग्राहकांनाही आठवड्याची खरेदी पुढे ढकलावी लागली.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने नागरिकांनीही परिस्थितीची समजूतदारपणे दखल घेतली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता. मतदानानंतर पुढील आठवड्यात बाजार नेहमीप्रमाणे भरवण्यात येणार असल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.