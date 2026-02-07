जिल्ह्यातील शिक्षकांची सत्वपरीक्षा
जिल्ह्यातील शिक्षकांची ‘सत्वपरीक्षा’
एकीकडे निवडणुकीचे कर्तव्य तर दुसरीकडे ‘सीईटीई’ची चिंता
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ ः केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देणाऱ्या जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी यंदाची परीक्षा म्हणजे केवळ ज्ञानाची नाही, तर एक मोठी ‘सत्वपरीक्षा’ ठरली आहे. एकीकडे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे कर्तव्य दुसरीकडे भविष्याची चिंता आणि शेकडो किलोमीटर लांब असलेली परीक्षा केंद्रे, यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सीटीईटी परीक्षेसाठी रायगड जिल्ह्यातील एक हजार ४६५ शिक्षक बसले आहेत. विशेष म्हणजे शनिवारी (ता. ७) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकासाठी मतदान पार पडले. निवडणूक आयोगाने या दिवशी सीटीईटी परीक्षेसाठी बसलेल्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सूट दिल्याचे घोषित केले होते. मात्र, रविवार (ता. ८) देखील सीटीईटी परीक्षा पार पडणार आहे. तर रविवारी परिक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना शनिवारी निवडणूक ड्युटी लागली आहे. यातही परिक्षा केंद्रे लांब असल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. निवडणूक ड्युटी आटोपून दुरवरच्या परीक्षा केंद्रावर जायचे कसे हा प्रश्न देखील या शिक्षकांना पडला असून आमच्यावर प्रचंड अन्याय झाला आहे, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे.
अनेक शिक्षकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून दीडशे ते दोनशे किमी व त्याहूनही लांब अंतरावरील केंद्रे मिळाली आहेत. रविवारी पहिल्या सत्रासाठी सकाळी साडेसात वाजताचा उपस्थित राहण्याची वेळ दिली आहे. यामुळे परीक्षेच्या दिवशी सकाळी वेळेत पोहोचणे अनेक शिक्षकांसाठी अशक्य झाले आहे. अशीच परिस्थिती रायगड जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर या जिल्ह्यातील शिक्षकांची देखील आहे. असे पालघर जिल्ह्यातील परीक्षार्थी शिक्षिका वृषाली पाटील यांनी सांगितले.
शिक्षकांचा मोठा खटाटोप
जिल्ह्यातील शिक्षकांना पनवेल, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, बदलापूर, अंबरनाथ, विरार अशी अनेक दूरवरची केंद्रे मिळाली आहेत. परिणामी इतक्या लांब कसे जायचे त्यात आदल्या दिवशी निवडणुकीचे कर्तव्य बजावल्यानंतर इतक्या दूरवर परीक्षा केंद्रावर कसे पोहोचायचे हाच यक्षप्रश्न या शिक्षकांना पडला आहे. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात राहणारे जसे पोलादपूर, महाड, श्रीवर्धन व म्हसळा येथील शिक्षक तणावाखाली आहेत.
प्रवासासाठी वेगवेगळे मार्ग
प्रवासाचा थकवा टाळण्यासाठी आणि वेळेवर पोहोचण्यासाठी अनेक शिक्षकांनी परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच केंद्राच्या शहरात जाऊन राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांना लॉज किंवा नातेवाईकांकडे आश्रय घ्यावा लागत आहे. जे शिक्षक आदल्या दिवशी जाऊ शकत नाहीत, त्यांना पहाटे ३-४ वाजल्यापासूनच घराबाहेर पडावे लागणार आहे. थंडी आणि अपुऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीमुळे या शिक्षकांची प्रचंड वाताहत होणार आहे, असे शिक्षक राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले.
कोट
एकीकडे निवडणुकीचे प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये कर्तव्य बजावणे आणि परीक्षेचा अभ्यास, तर दुसरीकडे केंद्रावर पोहोचण्याची चिंता, अशा तिहेरी कात्रीत शिक्षक अडकले आहेत. या सर्व धावपळीचा परिणाम महत्वपूर्ण परीक्षेतील कामगिरीवर होऊ शकतो. आम्हाला देखील निवडणूक प्रक्रियेतून वगळा असा अर्ज महसूल प्रशासनाला शिक्षकांनी केला होता. मात्र, त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.
- राजेंद्र अंबिके, परीक्षार्थी शिक्षक
