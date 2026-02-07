कुडाळात ६७ जणांचे भवितव्य मतपेटीत
सुमारे ५० टक्के मतदान; तालुक्यातील प्रक्रिया शांततेत
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ७ ः जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत तालुक्यात आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सरासरी ४५ ते ५० टक्के मतदान झाले. आज झालेल्या मतदानामुळे जिल्हा परिषदेच्या २४ तर पंचायत समितीच्या ४३ असे एकूण ६७ उमेदवारांचे भवितव्य मतदान पेटीत बंद झाले.
जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ अंतर्गत तालुक्यातील जिल्हा परिषद मतदार नऊ मतदारसंघ आणि १८ पंचायत समितीच्या उमेदवारांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. नऊ जागांसाठी २४ तर १८ जागांसाठी ४३ उमेदवार रिंगणात आहेत. आज सकाळी मतदान प्रक्रियेला शांततामय वातावरणात सुरुवात झाली. विशेषतः नेरुर, पावशी, आंब्रड, कसाल या जिल्हा परिषद मतदारसंघात सकाळपासूनच मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या अतिशय कमी दिसून आली. या कालावधीत या जिल्हा परिषद मतदारसंघातील केंद्रांवर म्हणावी तशी गर्दी दिसून आली नाही. पावशी येथील सखी मतदार केंद्रावर थोड्या प्रमाणात गर्दी होती. या केंद्राला उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी भेट देऊन पाहणी केली.
तेंडोली-आदोसेवाडी येथील नववधू अंजली राऊळ यांनी लग्नाच्या धावपळीतही आपला मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाहीप्रती जागरूकतेचा आदर्श घालून दिला. तेंडोली जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदान केंद्र क्र. २७० येथे आज त्यांनी मतदान केले. मतदान केल्यानंतर त्या थेट लग्न मंडपाकडे रवाना झाल्या. ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी तालुक्यातील विविध गावातील ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या बुथवर भेट देऊन मतदानाचा आढावा घेतला. यावेळी पदाधिकारी व शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
१०१ वर्षांच्या आजीचे मतदान
ग्रामीण भागात आंब्रड या ठिकाणी सायंकाळी साडेचार वाजेपर्यंत मतदान केंद्रावर गर्दी नव्हती. सर्वत्र मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पाडली. एकूणच सायंकाळी ५ पर्यंत तालुक्यात सरासरी ४५ ते ५० टक्के मतदान झाले होते. सकाळपासूनच नागरिक मोठ्या उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावत होते. या ठिकाणी मतदान करताना अनेक वयोवृद्ध मतदारही प्रेरणादायी ठरले. १०१ वर्षांच्या लीलावती हरमलकर यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ‘मी दरवर्षी हक्काने मतदान करत आहे. या वर्षी देखील चालत येऊन मतदान केले. लोकशाही हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि मतदान हा त्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. आपण आपल्या मताचा योग्य वापर केला पाहिजे,’ असे त्या म्हणाल्या.
