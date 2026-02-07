बांद्यात शेवटच्या टप्प्यात टक्का वाढला
६५.४९ टक्के मतदान; सटमटवाडीत ‘ईव्हीएम’मध्ये बिघाड
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ७ ः बांदा पंचायत समितीसाठी शहरात आज ६२.४९ टक्के मतदान झाले. दुपारपर्यंत धीम्या गतीने मतदान झाले. सायंकाळच्या सत्रात मतदानाचा टक्का वाढला. सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास सटमटवाडी येथील मतदान केंद्रात ईव्हीममध्ये बिघाड निर्माण झाल्याने १५ मिनिटे मतदान प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. दुसरी मशीन सुरू केल्यानंतर मतदान प्रक्रिया सुरळीत झाली.
शहरात एकूण ५ हजार ५०८ पैकी ३ हजार ४२२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. एकूण ६२.४९ टक्के मतदान झाले. शहरात भाजप व शहर विकास आघाडीने बूथ लावले होते. पंचायत समितीसाठी भाजप महायुतीच्या रुपाली शिरसाट विरुद्ध शहर विकास आघाडीच्या ऋतिका नाईक यांच्यात दुरंगी लढत होत आहे. मतदारांना मतदान करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून प्रोत्साहित करण्यात येत होते. निवडणूक कालावधीत कुठेही गालबोट न लागता शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पडली. विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बांद्यात भेट घेत मतदानाचा आढावा घेतला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पालवे यांनी सर्वच मतदान केंद्रांवर चोख बंदोबस्त ठेवला होता. शहरात एकूण ७ मतदान केंद्रे होती. कुठल्याही मतदान केंद्रावर मतदारांच्या रांगा दिसल्या नाहीत.
....................
ईव्हीएम बिघाडाने मतदारांमध्ये संभ्रम
सटमटवाडी येथील मतदान केंद्रावर ईव्हीएम मशीनमध्ये अचानक लाल लाईट दिसून आल्याने सुमारे १५ मिनिटांसाठी मतदान प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. यामुळे काही वेळ मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. त्यानंतर तातडीने दुसरी मशीन बसवून मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरळीतपणे सुरू करण्यात आल्याची माहिती तलाठी फिरोज खान यांनी दिली. दरम्यान, बदलण्यात आलेल्या मशीनमध्ये १६ मतदारांनी मतदान केल्याची नोंद असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये १३ पुरुष व ३ स्त्री मतदारांनी मतदान केले होते. या घटनेवर मनसेचे सावंतवाडी तालुका प्रमुख मिलिंद सावंत यांनी आक्षेप घेत मतदानासाठी सायंकाळी अर्धा तास वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली; मात्र अधिकाऱ्यांनी नियमांनुसार मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात उपस्थित असणाऱ्या मतदारांना मतदान करू दिले जाईल, अशी माहिती दिली. दरम्यान, पुढील मतदान प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
