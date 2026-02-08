‘ज्ञानदीप’ विद्यालय गुणवत्तेची खाण
वायंगणी ः काकासाहेब आसोलकर यांना स्मृतिदिनानिमित्त अभिवादन करताना मान्यवर.
ज्ञानदीप विद्यालय गुणवत्तेची खाण
हनुमंत प्रभू ः वायंगणीत संकल्प दिन, पारितोषिक वितरण उत्साहात
आचरा, ता. ८ ः ‘ज्ञानदीप संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे कार्य सातत्याने सुरू आहे. ज्ञानदीप विद्यालयाचे विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये गुणवत्ता सिद्ध करत आहेत. संस्थेतून घडलेले अनेक माजी विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रांत यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. ज्ञानदीप संस्थेची ही यशस्वी वाटचाल अशीच पुढे सुरू ठेवून सर्वांच्या सहकार्यातून संस्थेची उन्नती साधू,’ असे प्रतिपादन ज्ञानदीप संस्थेचे अध्यक्ष हनुमंत प्रभू यांनी केले.
वायंगणी येथील ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालयात काकासाहेब आसोलकर यांचा स्मृतिदिन, संस्थेचा संकल्प दिन व प्रशालेचा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ संस्थाध्यक्ष प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. यावेळी प्रमुख पाहुणे गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण, वायंगणी सरपंच रुपेश पाटकर, कृषी विस्तार अधिकारी व्ही. के. जाधव, पोलिसपाटील श्री. बेनाडे, शालेय समिती अध्यक्ष चंद्रकांत हडकर, मुख्याध्यापक जे. डी. टकले, संचालक सुरेश सावंत, बाळू वस्त, मनोहर वायंगणकर, माजी मुख्याध्यापक प्रकाश पेडणेकर यांच्यासह श्री सरगुरू, आनंद कांबळी, दाजी सावंत (वनराई) आदी पस्थित होते. मुख्याध्यापक टकले यांनी प्रास्ताविक केले.
यावेळी वनराई संस्था व एचडीएफसी बँक यांच्या सहकार्याने तयार केलेल्या डिजिटल वर्गाचे उद्घाटन श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. वार्षिक बक्षीस वितरण समारंभात गुणवंत विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते रोख रक्कम व वस्तुरुपात पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले. क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना संस्थाध्यक्षांनी दिलेल्या निधीतून शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. मधुसूदन वस्त चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे विद्यार्थ्यांना बाळू वस्त यांच्या हस्ते मोफत वह्या वाटप रण्यात आले. कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी दिवंगत काकासाहेब आसोलकर यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. गटविकास अधिकारी चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. सरपंच रुपेश पाटकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. श्री. जाधव यांच्यासह शिक्षक बावकर, वसावे व आडे यांनी सूत्रसंचालन केले.