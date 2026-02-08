आशा स्वयंसेविकांचा १२ रोजी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा
जिल्हा परिषद इमारत
आशा स्वयंसेविकांचा १२ रोजी जिल्हापरिषदेवर मोर्चा
प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन; अल्प मानधन, कामाचा ताण वाढतोय
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ रत्नागिरी जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या गुरुवारी (ता. १२) रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने या आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून, जिल्ह्यातील हजारो महिला या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
याबाब संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता जिल्ह्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक महिला जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर जमा होणार आहेत. आपल्या न्याय्य हक्कांच्या पूर्ततेसाठी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी आणि निदर्शने करण्यात येतील. आंदोलनानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळातर्फे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या राज्य जनरल सेक्रेटरी कॉ. सुमन शंकर पुजारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे नम्र आवाहन केले आहे. आरोग्य विभागाचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना अल्प मानधन, कामाचा वाढता ताण आणि वेळेवर न मिळणारे भत्ते यांसारख्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, प्रशासन आता यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी एकजूट दाखवणे आवश्यक आहे. तरी जास्तीत जास्त आशा व गटप्रवर्तक भगिनींनी या महत्त्वाच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावे.
- सुमन शंकर पुजारी, राज्य जनरल सेक्रेटरी