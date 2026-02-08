बांदावासीयांच्या पदयात्रेची उद्या मोरगाव येथे सांगता
बांदा, ता. ८ ः बांदा ग्रामस्थ मंडळींच्या वार्षिक पदयात्रांचा सांगता समारोह मंगळवारी (ता. १०) मोरगाव येथील प्रसिद्ध श्री देव म्हातारेबाबा देवस्थान येथे होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे बांदा ग्रामस्थांच्या श्री दत्तमंदिर माणगाव, श्री समर्थ साटम महाराज समाधी मंदिर दाणोली, मठपर्वत येथील श्री रामभटस्वामी समाधी मंदिर, श्री देवी माऊली सोनुर्ली, श्री घोडेमुख देवस्थान मातोंड, कास येथील श्री वाघबिळकार देवस्थान, श्री स्वामी समर्थ मठ डोंगरपाल डिंगणे, श्री गणेश मंदिर रेडी आदी पदयात्रा उत्साहात झाल्या. या विविध पदयात्रांची सांगता दरवर्षी श्री म्हातारेबाबा देवस्थान येथील पदयात्रेने होते. मंगळवारी सकाळी ग्रामस्थांच्या पदयात्रेचे आगमन झाल्यानंतर नामस्मरण व भजन होईल. त्यानंतर महानैवेद्य व महाआरती होऊन महाप्रसाद वाटप होईल. सोहळ्याचा पदयात्री व भाविकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन बांदा ग्रामस्थ पदयात्रा मंडळ अध्यक्ष उमेश मयेकर, उपाध्यक्ष सुरेश चिंदरकर यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी सुरेश चिंदरकर यांच्याशी संपर्क साधावा.