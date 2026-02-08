मध्यरात्रीच्या आगीत देवदूत ठरलेल्या सावंतांचे कौतुक
मध्यरात्रीच्या आगीत देवदूत
ठरलेल्या सावंतांचे कौतुक
सावंतवाडीतील तत्परतेमुळे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ ः येथील फॉरेस्ट ऑफिस नजीकच्या गोदामाला लागलेली भीषण आग आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वप्रथम धाव घेतलेले गरड येथील सामाजिक कार्यकर्ते विशाल सावंत यांचा त्यांच्या मित्रमंडळाच्या वतीने विशेष सत्कार करण्यात आला.
नगरपरिषदेचा बंब नादुरुस्त असताना सावंत यांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळेच मोठी हानी टळल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. शुक्रवारी (ता. ६) मध्यरात्री लागलेली आग अग्निशमन बंब तांत्रिक कारणास्तव नादुरुस्त असल्याने पसरण्याचा धोका निर्माण झाला होता. यावेळी सावंत यांनी तत्काळ स्वतःच्या मालकीचे पाण्याचे टँकर घटनास्थळी आणून आग आटोक्यात आणण्याचे काम केले. त्यामुळे आगीची तीव्रता कमी होऊन पुढील हानी टळली. उपनगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर, नगरसेवक प्रतीक बांदेकर, अजय गोंदवळे, सौ. टोपले, साईराज नार्वेकर, नंदू गावकर, रेणू नेवगी, बाळा सावंत, तसेच पोलिस प्रशासन आणि स्थानिकांनी त्यांना सहकार्य केले. या कामगिरीबद्दल सावंत यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी संदीप कुडतरकर, विजय बिरोडकर, प्रवीण सावंत, नितीन कुडतरकर, मारुती सावंत, स्वप्नील पाटील, ओमप्रकाश तिवरेकर, उमेश पाटणकर, अशपाक बेग व इतर उपस्थित होते.