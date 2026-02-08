हरेकरवाडीसह ताम्हाणे, कोसुंबमध्ये बांधावर संवाद
हरेकरवाडीः येथील आंबा बागेची पाहणी करताना डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ. अंबर सणस.
कृषी विभागासह विद्यापिठाचा पुढाकार ; आंबा-काजू बागेची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः कोकणातील प्रमुख पीक असलेल्या आंबा आणि काजू बागेच्या व्यवस्थापनासाठी कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठाने कंबर कसली आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील हरेकरवाडी येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष बागेत जाऊन पाहणी केली. तसेच ताम्हाणे व कोसुंब येथेही शेतकऱ्यांना कीड व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया उद्योगांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
हरेकरवाडी येथील प्रगतशील शेतकरी देवेंद्र फडकले यांच्या आंबा व काजू बागेला विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ. अंबर सणस यांनी भेट दिली. सध्याच्या वातावरणात आंबा मोहराचे संरक्षण कसे करावे, तसेच तुडतुडे, फुलकिडे यांसारख्या कीड व रोगांचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे असावे, याबाबत त्यांनी सखोल तांत्रिक मार्गदर्शन केले. या वेळी चिपळूणचे उपविभागीय कृषी अधिकारी मा. श्री. शिवाजी शिंदे यांनी बागेच्या सर्वांगीण व्यवस्थापनावर भाष्य केले. बागेची स्वच्छता, खत नियोजन आणि पाणी व्यवस्थापन योग्य असल्यास उत्पादनात कशी वाढ होते, हे त्यांनी शेतकऱ्यांना पटवून दिले. त्यानंतर ताम्हाणे आणि कोसुंब येथेही मार्गदर्शन शिबिर पार पडले. या ठिकाणी शास्त्रज्ञ डॉ. सणस व शिवाजी शिंदे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेची माहिती दिली. शेतमालावर प्रक्रिया करून स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी शासन स्तरावर मिळणारे अनुदान आणि तांत्रिक मदतीबद्दल त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. यामुळे शेतकऱ्यांनी केवळ उत्पादनावर अवलंबून न राहता उद्योजक बनावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणाबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी कृषी विभागामार्फत विशेष माहिती पुस्तिकांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये विविध कीड प्रतिबंधक उपचार आणि योग्य औषधांच्या वापराबाबत तक्ते देण्यात आले आहेत. या मोहिमेदरम्यान आरवलीच्या मंडळ कृषी अधिकारी श्रीमती खेडेकर, सहाय्यक कृषी अधिकारी श्री. दौंड, तसेच श्रीमती मालवणकर आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते. कृषी विभागाचे अधिकारी आणि विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ थेट बांधावर येऊन मार्गदर्शन करत असल्याने परिसरातील शेतकरी बांधवांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
