कणकवली तालुक्याचा कौल कुणाला?
मतमोजणीची तयारी पूर्ण; दुपारपर्यंत निकाल शक्य
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २२ : कणकवली तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सहा आणि पंचायत समितीच्या १० जागांसाठी काल (ता.७) एकूण ६० टक्के मतदान झाले. तर उद्या (ता.९) मतमोजणी होणार आहे. सकाळी दहा वाजता येथील तहसील कार्यालयात मतमोजणीला प्रारंभ होईल. यात सुरवातीला टपाली मते आणि त्यांनतर इव्हीएम मशिनमधील मतांची मोजणी होणार आहे. दुपारी बारा वाजेपर्यंत सर्व निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. कणकवली तालुक्याचा कौल कुणाला?, याची प्रतीक्षा तालुकावासीयांना लागली आहे.
कणकवली तालुक्यात खारेपाटण आणि जानवली या जिल्हा परिषद गणांमधील निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. तर पंचायत समितीच्या नांदगाव, बिडवाडी, वरवडे, नाटळ, हरकुळ बुद्रूक आणि जानवली या गटातील निवडणूक बिनविरोध झाली. आता उर्वरीत गण आणि गटांचा निकाल जाहीर होण्याची मतदारांना प्रतीक्षा आहे.
दरम्यान, कणकवली तहसील कार्यालयातील स्ट्राँग रूम तसेच कार्यालय परिसरात कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे. मतमोजणी ठिकाणापासून दोनशे मिटर परिसरात वाहन पार्किंगला बंदी करण्यात आली आहे. उमेदवार आणि त्याच्यासमवेत एका प्रतिनिधीला ओळखपत्र देण्यात आले आहे. तसेच मतमोजणीच्या ठिकाणी मोबाईलला बंदी राहणार असल्याचेही निवडणूक विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मतमोजणीवेळी भाजप-शिवसेना युती आणि ठाकरे शिवसेना आघाडी या दोन पक्षांतील कार्यकर्त्यांसाठी वेगवेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
