राजापूर-आठवडा बाजारानंतरच्या कचऱ्याची विल्हेवाट
rat8p18.jpg
22939
राजापूर ः गोळा करण्यात आलेला कचरा.
------------
आठवडा बाजारातील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर
राजापूरला आरोग्य सभापतींकडून पाहणी ; व्यापाऱ्यांकडून दुर्लक्ष, योग्य विल्हेवाटीच्या सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ८ ः शहरामध्ये बंदरधक्का परिसरामध्ये आठवडा बाजार भरतो. मात्र, आठवडाबाजाराच्या दुसऱ्या दिवशी त्या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात साचणारा कचरा आणि तो खाण्यासाठी मोकाट गुरांचा सातत्याने राहणारा वावर यामुळे आठवडा बाजाराला बेशिस्तपणा आणि बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अशा स्थितीमध्ये आठवडा बाजाराच्या दुसऱ्या दिवशी त्या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात शिल्लक राहणारा कचरा गोळा करून त्याची आरोग्य सभापती सुलतान ठाकूर यांच्या देखरेखीखाली योग्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात आली. कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावताना कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या सूचना त्यांनी दिल्या.
शहरातील बंदरधक्का परिसरामध्ये दर गुरूवारी आठवडा बाजार भरतो. या बाजारामध्ये स्थानिकांसह परजिल्ह्यातील मोठ्यासंख्येने व्यापारी, शेतकरी आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी दुकाने थाटतात. या आठवडा बाजारामध्ये होणाऱ्या खरेदी-विक्रीतून एका दिवसामध्ये लाखो रूपयांची उलाढाल होते. मात्र त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. प्लास्टिक पिशव्या, भाजीपाला यामुळे परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण होते. आठवडा बाजार संपल्यानंतर दुकानदारांनी आपापल्या दुकानाच्या ठिकाणी निर्माण होणारा कचरा गोळा करून त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक दुकानदार तो कचरा तसाच त्या ठिकाणी निघून जातात. त्यामुळे आठवडा बाजाराच्या दुसऱ्या दिवशी परिसरात दुर्गंधी पसरते आणि हा भाजीपाला आणि अन्य कचरा खाण्यासाठी मोकाट गुरे मोठ्या संख्येने येथे येतात. त्यामुळे हा कचरा पसरतो. त्याचा त्रास येणाऱ्या जाणाऱ्यांना नागरिकांना होता. त्यामुळे आठवडा बाजाराच्या ठिकाणी साचणाऱ्या कचऱ्याची योग्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने आठवडा बाजाराच्या दुसर्या दिवशी पालिकेचे आरोग्य सभापती श्री. ठाकूर यांनी बंदरधक्का परिसराला भेट दिली. या वेळी सुशील यादव, संदेश जाधव व सफाई कर्मचारी उपस्थित होते. सफाई कर्मचार्यांना साचलेला कचरा वेळेमध्ये गोळा करून त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना ठाकूर यांनी दिल्या.
