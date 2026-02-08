मंडणगड-आज निकाल
मंडणगडमध्ये आठ फेऱ्यात
होणार मतमोजणी प्रक्रिया
सहा जागांचा आज फैसला; १९ उमेदवार रिंगणात
मंडणगड, ता. ८ : मंडणगड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन आणि पंचायत समिती चार जागांसाठी मतदान झाल्यानंतर सोमवारी (ता. ९) होणाऱ्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. साधारणपणे सात ते आठ फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. येथे जिल्हा परिषदेसाठी सहा आणि पंचायत समितीसाठी १३ उमेदवार रिंगणात आहेत.
तालुक्यात या निवडणुकीसाठी शनिवारी ४८.७९ टक्के मतदान झाले. तालुक्यातील इस्लामपूर गणात ४९.९७ टक्के, तर भिंगलोळी गणात ४७.२८ टक्के मतदान झाले. भिंगळोली जिल्हा परिषद गटात ४८.६६ टक्के, तर बाणकोट गणात सर्वाधिक ५१.४६ टक्के मतदान झाले. तुळशी गणात ४६.६४ टक्के, तर बाणकोट जिल्हा परिषद गटात ४८.९२ टक्के मतदान झाले. तालुक्यातील एकूण मतदारसंख्या ५५ हजार १११ इतकी असून, त्यापैकी २६ हजार ८८९ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १३ हजार ५९, तर महिला मतदारांची संख्या १३ हजार ८३० इतकी आहे.
निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडली असून पुढील टप्प्यात मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मतमोजणीसाठी एकूण १४ टेबलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये १२ टेबलवर ईव्हीएमद्वारे मतमोजणी होणार असून, पोस्टल मतदानासाठी स्वतंत्र २ टेबल असतील.
मतमोजणी प्रक्रिया चार गणांमध्ये होणार असून, प्रत्येक गणासाठी तीन टेबल असतील. त्यामुळे एकूण १२ टेबलवर ईव्हीएम मतमोजणी केली जाणार आहे. साधारणपणे ७ ते ८ फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मतमोजणी हॉलमध्ये केवळ नेमून दिलेला कर्मचारी आणि अधिकृत मतमोजणी प्रतिनिधींनाच प्रवेश दिला जाणार आहे.
