नाणीज शोभायात्रेत आनंद, उत्साह, चैतन्याचा अनुभव
पाली ः नाणीज येथे काढण्यात आलेली शोभायात्रा.
नाणीज शोभायात्रेत आनंद, चैतन्याचा अनुभव
गजानन महाराज प्रकटदिन ; उत्सवात विविध कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. ८ : जगद्गुरु रामानंदचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली शोभायात्रा रविवारी (ता. ८) आनंद, उत्साह, चैतन्याचा अनुभव देऊन गेली. जुना मठ ते सुंदरगड मार्गावर लोकसंस्कृतीचा जागर पाहताना लाखो भाविक व पर्यटकांच्या डोळ्याचे पारणे फिटले. दिवसभरात रक्तदानात वैशिष्टपूर्ण काम करणाऱ्यांचा सत्कार, धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन असे कार्यक्रम झाले.
आज संतशिरोमणी गजानन महाराज यांचा प्रकट दिन व आद्य जगद्गुरु रामानंदचार्य यांची जयंती. त्यानिमित्त उत्सवाचे आयोजन केले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून ही शोभायात्रा काढली होती. त्यात महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आदी राज्यांतील लोककलांचे दर्शन घडले. संपूर्ण शोभायात्रेचे आकर्षण होते नाणीज दक्षिण पिठाची हत्तीन नारायणी. तिने प्रारंभी जगद्गुरु रामानंदचार्य नरेंद्राचार्यजी यांचे पुष्पहार घालून स्वागत केले. शोभायात्रेत तिचा मान अग्रभागी होता. बालगोपालांचे ती आकर्षण ठरली. या शोभायात्रेत कोळी नृत्य, बंजारा नृत्य, कोळी नृत्य, तूर नृत्य, शिवाली व टिपरी नृत्य, आदिवासी नृत्य, भिल्ल वाघ नृत्य अशी आकर्षक नृत्ये होती.
