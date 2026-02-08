तायक्वांदो स्पर्धेत अनया वणजूला सुवर्ण
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा खुली चॅलेंज तायक्वाँदो स्पर्धा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरील बॅडमिंटन हॉल येथे झाली. या स्पर्धेत संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, चिपळूण, खेड, दापोली, मंडणगड, गुहागर, तालुक्यांमधून सुमारे ६५० खेळाडू सहभागी झाले आहेत. सब ज्युनिअर गटामध्ये ४७ किलो गटात अनया वणजू हिने सुवर्णपदक प्राप्त केले. अनया हिची दुसरी स्पर्धा आहे, अनया हिने आतापर्यंत १ सुवर्णपदक व १ रौप्यपदक प्राप्त केले. अनया ही गणराज क्लब येथे प्रशांत मकवाना, महिला प्रमुख प्रशिक्षक सौ. आराध्या मकवाना यांच्याकडे प्रशिक्षण घेत आहे.
डीबीजेच्या विद्यार्थ्यांचे यश
चिपळूण ः येथील डीबीजे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सायन्स ऑलिंपियाड फाउंडेशनतर्फे आयोजित सायन्स, कॉमर्स व इंग्रजी या तिन्ही विभागात घवघवीत यश संपादन केले. १५९ विद्यार्थी यात सहभागी झाले होते. त्यापैकी सायन्स ऑलंपियाडमधून मारिया आंबेडकर, श्रावणी पवार यांनी सुवर्णपदक मिळवले. इंग्लिश ऑलिंपियाडमध्ये श्रेयश विरकर, वेदांत शिंदे, वैष्णवी तटकरे यांनीही सुवर्णपदक मिळवले. कॉमर्स ऑलिंपियाडमध्ये १२ विद्यार्थ्यांनी सुवर्णपदक मिळवले. वैष्णवी गायकवाड, पालवी रेडीज, प्रज्ञा मोहिते, अनिषा गुरव, चैत्राली जाधव, संचिता भडवळकर, श्रावणी चिखलकर, शौर्य कदम, सोहम कोरे, रुद्र भागवत, केतकी गोंधळेकर, सई तांबट अशी या सर्व विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. यापैकी श्रावणी संतोष चिखलकर या विद्यार्थिनीने गोल्ड मेडल ऑफ डिस्टिक्शन तसेच सर्टिफिकेट ऑफ झोनल एक्सलन्स प्राप्त केले.
देवरूख केंद्रात ७३१ विद्यार्थी देणार बारावी परीक्षा
देवरूख : बारावी परीक्षेची बैठक व्यवस्था देवरूख येथील आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालय आणि न्यू इंग्लिश स्कूलच्या इमारतीमध्ये करण्यात आली आहे. परीक्षेला १० फेब्रुवारीपासून इंग्रजीच्या पेपरने सुरुवात होणार आहे. बारावी परीक्षेला देवरुख केंद्रातून एकूण ७३१ विद्यार्थी बसणार आहेत. यामध्ये कला, वाणिज्य, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असणार आहे.
