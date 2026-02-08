झाड कोसळले, ग्रामस्थ मदतीस धावले
झाड कोसळले, ग्रामस्थ मदतीस धावले
पिंगुळीवासीयांची एकी; क्षणार्धात मार्ग खुला
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ८ ः पिंगुळी राऊळ महाराज मठ ते म्हापसेकर तिठादरम्यान जाणाऱ्या रस्त्यावर पडलेल्या झाडामुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय समजताच पिंगुळी ग्रामस्थांनी तत्काळ रस्त्यावरील फांद्या तोडून काही मिनिटांत मार्ग मोकळा करून दिला.
सातत्याने रहदारी असणाऱ्या पिंगुळी राऊळ महाराज मठ ते म्हापसेकर तिठादरम्यान आज सकाळी एक भले मोठे झाड रस्त्यावर पडले. या भागातील विद्युतपुरवठाही खंडित झाला होता. वाहनांची रांगच रांग आणि एमआयडीसी येथे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांची गर्दी दिसून आली. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला होता. नागरिकांची आणि वाहनचालकांची होणारी गैरसोय समजताच पिंगुळी येथील सामाजिक कार्यकर्ते दीपक गावडे, बुवा दत्ता पाटील, पोलिसपाटील सतीश माडये, राजन पुरलकर, अनिल गावडे, बोणी गोवेकर आणि काही ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतला. क्षणाचीही वाट न बघता दीपक गावडे आणि दत्ता पाटील यांनी कोयता घेऊन रस्त्यावरील फांद्या तोडून काही मिनिटांत मार्ग मोकळा करून दिला.
प्रसंगावधान राखून सर्वांत आधी दुचाकीस्वार आणि कामावर जाणाऱ्या लोकांना मार्ग मोकळा करून दिला. यावेळी उपस्थित सर्वांकडून आभार व्यक्त करण्यात आले. पिंगुळी ग्रामस्थांच्या एकीचे यावेळी कौतुक करण्यात आले. त्यानंतर मोठे झाडसुद्धा कटरच्या मदतीने काही तासांनंतर तोडून तेथून हलवले.
