गुहागर किनाऱ्यावर कासव महोत्सव
कांदळवन कक्षाचा पुढाकार ; पर्यटनवाढीसाठीचे पाऊल
रत्नागिरी, ता. ८ ः जिल्ह्यात यंदा सागरी कासव संवर्धन मोहिमेला कांदळवन कक्षामार्फत बळ दिले जात आहे. वेळास आणि आंजर्ले येथे कासव महोत्सव घेण्यात येत असल्यामुळे पर्यटनालाही चालना मिळत आहे. या दोन किनाऱ्यांव्यतिरिक्त आणखी काही किनाऱ्यांवर ही संकल्पना सुरू करण्यासाठी कांदळवन कक्षाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात पर्यटन हंगामात चांगली गर्दी होणाऱ्या गुहागर किनाऱ्यावरही कासव महोत्सव घेण्याबाबत हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. याला कांदळवन कक्षाकडून दुजोरा मिळालेला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात ऑलिव्ह रिडले कासवं अंडी घालण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात येत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यानंतर प्रशासनाकडून त्यांचे संवर्धन करण्यावर भर दिला गेला. सुरवाताली वन विभाग आणि आता कांदळवन कक्षामार्फत जिल्ह्यातील ३० किनाऱ्यांवर कासव संवर्धनासाठी नियोजन केले गेले आहे. त्यातील सुमारे २२ किनाऱ्यांवर कासवांनी घरटीही बनवलेली आहेत. मात्र यावर्षी कासवं येण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कासवांची पिल्ले घरट्यापासून समुद्राच्या पाण्याकडे कसा प्रवास करतात, हे पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक उत्सुक असतात. याच धर्तीवर वेळास (मंडणगण) आणि आंजर्ले (दापोली) येथे स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने कासव महोत्सवाची संकल्पना अंमलात आणली गेली.
त्यामधून रोजगारालाही चालना मिळाली. याच धर्तीवर अन्य किनाऱ्यांवर महोत्सवांचे आयोजन केले, तर त्यामधून पर्यटन वाढीला चालना मिळेल असा विचार पुढे येत आहे. त्यासाठी कांदळवन कक्ष आणि जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी गुहागर किनाऱ्याची निवड करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. दोन वर्षांपूर्वी या किनाऱ्यावर विक्रमी कासवांचे सवंर्धन झालेले होते. विस्तिर्ण आणि शांत किनारा असल्यामुळे तिथे मोठ्याप्रमाणात कासवं अंडी घालण्यासाठी येतात. याठिकाणी ६ हॅचरी बनविण्यात आल्या असून यंदाच्या मोसमात ३ हजाराहून अंडी आहेत. भविष्यात अधिक अंड्यांचे संवर्धन होईल अशी आशा आहे. कासव मित्रांच्या माध्यमातून त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कासव संवर्धन मोहिमेबाबत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच कासव महोत्सवाबाबतही त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे.
कासव संवर्धन ठिकठिकाणी चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. जिल्ह्यात दोन ठिकाणी कासव महोत्सव घेतला जातो. त्याच धर्तीवर अन्य किनाऱ्यावर महोत्सव घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यादृष्टीने लवकरच निर्णय होईल. यंदा विणीसाठी येणाऱ्या कासवांची संख्या कमी आहे.
- किरण ठाकूर, कांदळवन विभाग
