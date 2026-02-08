खेडमध्ये आजपासून नमन महोत्सव
२२९६४
विज्ञान ऑलिंपियाड परीक्षेत
समर्थ कृपा स्कूलचे यश
खेड ः तालुक्यातील वेरळ येथील श्री समर्थ कृपा इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी विज्ञान ऑलिंपियाड परीक्षेत भरघोस यश संपादन केले. शर्विल वाघने सुवर्णपदक मिळवले. त्याची पुढील परीक्षेस निवड झाली आहे. तसेच मृण्मयी भाबल, प्रणाली गायकर, परिधी गुप्ता, स्वरा परशेट्ये, तनय काशिद, अर्णव महागावकर, निधी मोहिते, अर्णव झाडेकर, हितेश दाबी, हर्ष घाग या विद्यार्थ्यांनीही सुवर्णपदक प्राप्त केले. या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रिया चव्हाण या शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले.
खेडमध्ये आजपासून नमन महोत्सव
खेड ः शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे ९ ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत येथील स्व. मीनाताई ठाकरे नाट्यगृहात सायंकाळी ७ वाजल्यापासून नमन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महोत्सवात एकूण आठ नमन सादर होणार आहेत. ९ फेब्रुवारीला मुंबई येथील काळेश्री नाट्य मंडळ आणि निवळी येथील नवलाई मंडळ नमन सादर करणार आहे. १० फेब्रुवारीला संगमेश्वर मोर्डे येथील सोंबा राघोबा राधाकृष्ण मंडळ, चिपळूण-मांडकी खुर्द येथील श्री हनुमान प्रासादिक भारुड भजनी मंडळ आणि रत्नागिरी-वाटद येथील काळकाई देवी मंडळ नमन सादर करणार आहेत. ११ ला लांजा-कोलधे येथील श्री आई महाकाली मंडळ, गुहागर-वरवली रांगणेवाडी येथील राजहंस मंडळ आणि नमन कलामंच नमन- सादर करणार आहेत. या नमन महोत्सवात प्रवेश विनामूल्य आहे. नमन महोत्सवात बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन समन्वयक नंदकिशोर जुवेकर यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.