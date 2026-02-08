सावंतवाडीत उद्या ‘उघडले स्वर्गाचे दार’
सावंतवाडी ः शहरातील सर्वोदयनगर रहिवासी संघाच्या वतीने श्री सिद्धेश्वर पारंपरिक दशावतार नाट्य मंडळ, प्रस्तुत पारंपरिक दशावतार नाटक ‘उघडले स्वर्गाचे दार’ या नाट्यप्रयोगाचे आयोजन मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी सातला सर्वोदयनगर गार्डन, पाटणकर गॅस गोडावूनजवळ, सावंतवाडी येथे होणार आहे. या नाट्यप्रयोगात दशावतार क्षेत्रातील नामवंत कलाकार केशव खांबल, यश जळवी, अमित गवस, सचिन कोचरेकर, संतोष गावस, भगवान नाईक, विठ्ठल गावकर, साहिल राणे, नवनाथ गावस, सुखदेव राऊळ आदी कलाकार विविध भूमिका साकार करणार आहेत. रसिक प्रेक्षकांनी या पारंपरिक दशावतार नाट्यप्रयोगाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रहिवाशी संघाचे अध्यक्ष सुनील राऊळ, उपाध्यक्ष तथा नगरसेवक अजय गोंदावळे, सचिव मेघना राऊळ यांनी केले आहे.
गाळेल येथे बुधवारी
वर्धापन दिन सोहळा
बांदा ः गाळेल येथील श्री देव वीर ब्राह्मण देवस्थानचा दुसरा वर्धापन दिन सोहळा बुधवारी (ता. ११) विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त सकाळी ९ वाजता श्री गणेश पूजा, १० वाजता लघुरुद्र, ११ वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा व नरसिंह हवन, दुपारी १२ वाजता आरती व तीर्थप्रसाद, १ ते ३ या वेळेत महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी ४ वाजता महिलांचा फुगडी कार्यक्रम, ६ वाजता ग्रामस्थांचे भजन, रात्री ८.३० वाजता सिंधुदुर्ग दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे. हा सोहळा श्री देव वीर ब्राह्मण मंदिर मित्रमंडळ, परब परिवार व गाळेल ग्रामस्थ यांच्या वतीने आयोजित केला आहे. भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
बांदा विठ्ठल मंदिरात
बुधवारी ‘दासनवमी’
बांदा : येथील श्री विठ्ठल मंदिरामध्ये अनेक वर्षांच्या परंपरेप्रमाणे बुधवारी (ता. ११) श्री रामदास नवमी उत्सवाचे आयोजन केले आहे. त्यानिमित्त मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. सकाळी श्री विठ्ठल रखुमाईची नित्यपूजा, श्री रामदास स्वामींच्या प्रतिमेचे पूजन, दुपारी नैवेद्य, आरती व महाप्रसाद, सायंकाळी ७ वाजता नित्य सायंआरती व त्यानंतर स्थानिक भजनसेवेकऱ्यांची भजन सेवा होईल. भाविकांनी या सोहऴ्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
